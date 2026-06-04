Strah i panika u Americi! Tramp ubrzano priprema odgovor na mogući hipersonični udar: Sve oči uprte u dva mesta sa kojih pakao može doći

Svemirske snage SAD zatražile su blizu 5 milijardi dolara za razvoj i širenje satelitske arhitekture za praćenje raketa u fiskalnoj 2027. godini, pokazuju zvanični budžetski dokumenti.

Ovaj ambiciozni američki program, popularno nazvan "Zlatna kupola", osmišljen je kao direktan odgovor na napredne hipersonične projektile koje razvijaju Rusija i Kina, a koje konvencionalni radari na zemlji teško detektuju.

Stotine satelita u LEO sloju

Lavovski deo traženih sredstava, čak 3,56 milijardi dolara, rezervisan je za konstelaciju satelita u niskoj Zemljinoj orbiti (LEO - Low Earth Orbit).

Ovi sateliti kruže bliže planeti, što im omogućava da uoče toplotni trag koji hipersonične rakete ostavljaju dok klize kroz atmosferu.

Pored 32 satelita koji su već planirani u okviru prve tranše, planirano je da se u toku 2027. godine lansira još 54 satelita.

Pored njih, planirano je i lansiranje osam specijalnih svemirskih letelica u okviru eksperimentalnog programa "FU Fajter" (FOO Fighter), čiji je zadatak testiranje naprednih optičkih senzora za praćenje ciljeva koji manevrišu pri ekstremnim brzinama.

Srednja orbita kao druga linija odbrane

​Dodatnih 1,41 milijardu dolara traži se za postavljanje satelitskog sloja u srednjoj Zemljinoj orbiti (MEO - Medium Earth Orbit).

Sateliti u ovoj orbiti pokrivaju znatno širu površinu planete i služe kao ključna veza za prenos podataka o uočenim raketama do odbrambenih sistema na zemlji.

Prvih 12 satelita u ovoj konstelaciji trenutno razvija kompanija "Milrenijum Spejs Sistems" (Millennium Space Systems), a očekuje se da će njihova lansiranja početi krajem 2027. godine.

Kongresna rampa za drugi paket satelita

Međutim, ambiciozni plan Pentagona već je naišao na prve prepreke. Izrada druge serije MEO satelita, koju je američka vojska poverila kompaniji "BAE Sistems" (BAE Systems), zvanično je odložena.

Razlog za odlaganje su oštri budžetski rezovi unutar Kongresa, gde pojedini krugovi preispituju ukupnu cenu i efikasnost ovog masivnog svemirskog programa u uslovima opšte štednje.

Autor: A.A.