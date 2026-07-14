POTOP U NEMAČKOJ: Tukao grad veličine teniske loptice, bujice nosile vozila

Nakon talasa velikih vrućina, delove Nemačke zahvatili su grmljavina, obilna kiša i grad, a meteorolozi upozoravaju da se danas očekuju nove snažne oluje. Na severu zemlje oluje su već napravile velike probleme.

Nemačka meteorološka služba (DWD) upozorila je da su u centralnim i južnim delovima zemlje moguća jaka grmljavinska nevremena, dok se na zapadu i jugozapadu očekuje velika toplotna opterećenost, prenosi Der Spieleg.

Posle noćašnjih oluja, meteorolozi predviđaju da će se grmljavinska aktivnost tokom jutra privremeno smiriti, ali će se kasnije ponovo pojačati. U centralnoj i južnoj Nemačkoj mogući su obilni pljuskovi, olujni vetar i grad. Ne isključuje se mogućnost nevremena sa intenzivnim padavinama od 25 do 40 litara po kvadratnom metru u kratkom vremenskom periodu, a ponegde bi moglo da padne i više od 40 litara po kvadratnom metru.

Enorme Hagelmengen und überflutete Straßen heute Nachmittag im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern! Vielen Dank an Maik M. für die Zusendung pic.twitter.com/sbAwP5HvVC — Unwetter-Freaks (@unwetterfreaks) 13. јул 2026.

Prognoziraju se i jaki olujni udari vetra brzine između 70 i 90 kilometara na čas, kao i grad prečnika do tri centimetra, uz lokalno stvaranje većih nanosa leda.

Prvi ozbiljni problemi zabeleženi su već u ponedeljak, uglavnom na severu zemlje. U pojedinim delovima okruga Ludvigslust-Parhim, u saveznoj pokrajini Meklenburg-Zapadna Pomeranija, padao je grad veličine teniskih loptica.

Prema navodima Operativnog centra Zapadne Meklenburške, posle dva sata na pojedinim mestima nakupilo se toliko grada da je morao da bude uklanjan utovarivačima. Prizori su podsećali na zimske snežne padavine.

Za sada nema informacija o povređenima, niti o visini materijalne štete.

Tokom samo jednog sata u tom okrugu primljeno je oko 168 hitnih poziva zbog posledica nevremena, rekao je portparol operativnog centra za agenciju DPA. Vatrogasci su ispumpavali vodu iz poplavljenih podruma i uklanjali oborena stabla. Iako se vremenske prilike u međuvremenu smiruju, vatrogasci su tokom noći nastavili intervencije kako bi odgovorili na sve pristigle pozive.

Nevreme je izazvalo probleme i u gradu Elmshornu u saveznoj pokrajini Šlezvig-Holštajn, gde je policijski automobil tokom intervencije ostao zaglavljen u poplavljenoj ulici. Prema navodima policije, niko nije povređen. Patrolno vozilo se, simbolično, kretalo Ulicom vode (Wasserstraße) kada je ostalo zarobljeno u bujici, a više detalja za sada nije saopšteno.

U istom gradu je, najverovatnije nakon udara groma, izbio požar u potkrovlju porodične kuće.

Kada su vatrogasci stigli na lice mesta, iz krova su, uz gust crni dim, izbijali plamenovi. Obilna kiša i grmljavinsko nevreme znatno su otežavali gašenje požara.

Zbog stalne opasnosti od novih udara groma, vatrogasci u početku nisu mogli da koriste dva vozila sa hidrauličnim lestvama, pa su požar gasili iz unutrašnjosti objekta, koristeći aparate za zaštitu disajnih organa.

Pretpostavljalo se da se u kući nalazi jedna stanarka, ali tokom pretrage nije pronađena nijedna osoba.

Autor: Iva Besarabić