SAD preuzimaju predsedavanje forumom FORGE za obezbeđivanje kritičnih mineralnih sirovina

Sjedinjene Američke Države su zvanično preuzele ulogu predsedavajućeg u Forumu za resursni geostrateški angažman (FORGE), nakon uspešnog mandata Republike Koreje.

Ovaj forum predstavlja koaliciju partnerskih zemalja koje zajednički rade na uspostavljanju sigurnih, raznovrsnih i otpornih lanaca snabdevanja kritičnim mineralima. Inicijativu je pokrenuo američki državni sekretar Marko Rubio na ministarskom sastanku o kritičnim mineralima koji je održan 4. februara 2026. godine u Vašingtonu. FORGE okuplja države partnere kako bi uskladile politike i unapredile visokoupravne projekte u ovoj oblasti, oslanjajući se na javne finansijske institucije i koordinisanu diplomatsku podršku.

Tokom svog predsedavanja, Sjedinjene Države će nastaviti da predvode napore za zaštitu nacionalne i ekonomske bezbednosti kroz blisku saradnju sa partnerima na ubrzanju projekata koji pokreću savremenu privredu i učvršćuju stabilnost. Partneri u forumu prepoznaju da trenutni izazovi i ranjivosti na globalnom tržištu kritičnih minerala zahtevaju odvažne i odlučne korake. Ovi problemi dolaze u periodu naglog rasta potražnje za mineralima, koji služe kao ključni elementi za razvoj novih tehnologija neophodnih za ekonomski rast, energetsku bezbednost i opštu otpornost društva. Oslanjajući se na dosadašnje uspehe Partnerstva za bezbednost minerala, članice foruma su obnovile svoju posvećenost saradnji na nivou politika i konkretnih projekata.

FORGE će funkcionisati na principu konsenzusa i planira uvođenje redovnih radnih sastanaka, pri čemu usvojene smernice izražavaju namere članica i nisu pravno obavezujuće. Partneri nameravaju da zajednički razmatraju političke mere koje unapređuju tržišne principe i stabilnost lanaca snabdevanja, kao i da se suprotstave netržišnim praksama i poremećajima na globalnom nivou. Sve mere biće dizajnirane tako da povećaju sigurnost investicija i osiguraju da lanci snabdevanja ispunjavaju visoke ekološke, radne i transparentne standarde. U realizaciji ovih ciljeva, FORGE će aktivno uključiti razvojne finansijske institucije, izvozne kreditne agencije, multilateralne razvojne banke i predstavnike privatnog sektora.

Kako bi se osigurala efikasnost u radu, u okviru foruma biće uspostavljene dve specijalizovane radne grupe. Prva je Radna grupa za investicije u projekte, koja će se fokusirati na identifikaciju, procenu i koordinaciju podrške za strateška ulaganja u ekstrakciju, preradu i reciklažu minerala, kao i na njihovo povezivanje sa potražnjom na tržištu. Ova grupa će voditi zajednički registar prioritetnih projekata visokih standarda i blisko sarađivati sa finansijskim institucijama i privatnim sektorom radi smanjenja rizika i ubrzanja realizacije. Druga je Radna grupa za koordinaciju politika, čiji će zadatak biti usklađivanje međunarodnih napora i političkih alata za bržu diversifikaciju, razmena informacija o poremećajima na tržištu i promocija visokih standarda u skladu sa drugim međunarodnim inicijativama.

Kroz ove mehanizme, forum FORGE ima za cilj da direktno odgovori na četiri glavna izazova u ovom sektoru. To podrazumeva koordinaciju mera za diversifikaciju lanaca snabdevanja, podsticanje i smanjenje rizika kod hitnih investicija kako bi se smanjila zavisnost od monopolizovanih izvora, kao i omogućavanje veće transparentnosti i sledljivosti u rudarstvu i preradi radi jačanja poverenja na tržištu. Konačno, poseban akcenat biće stavljen na povećanje kapaciteta za reciklažu i ponovnu preradu kritičnih minerala unutar granica država članica i njihovih saveznika, čime bi se umanjila dugoročna uvozna ranjivost. Partneri će ove ciljeve ostvarivati podrškom projektima širom sveta, koristeći bilateralne i multilateralne sporazume, strateške investicije, kao i adekvatne trgovinske i investicione politike.