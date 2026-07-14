Ukrajina korak bliže Evropskoj uniji: Otvoren klaster 'Spoljni odnosi'

Ukrajina je napravila još jedan ključan korak na svom evropskom putu nakon što je Evropska unija zvanično otvorila šesti pregovarački klaster pod nazivom "Spoljni odnosi".

Ovaj važan korak dodatno ubrzava proces pridruživanja Kijeva evropskoj porodici naroda i formalizuje saradnju u oblastima koje su od vitalnog značaja za obe strane.

Ovaj tematski blok predstavlja samu srž usklađivanja spoljne politike i bezbednosti sa standardima Evropske unije. Unutar ovog klastera nalaze se oblasti koje definišu zajedničku spoljnu, bezbednosnu i odbrambenu politiku, kao i zajedničku trgovinsku politiku koja vodi ka lakšoj integraciji u jedinstveno evropsko tržište. Pored toga, država kroz ova poglavlja usklađuje i pravila koja se odnose na pružanje humanitarne pomoći i saradnju u oblasti globalnog razvoja.

Zamenik premijera za evropske integracije Ukrajine, Taras Kačka, istakao je da ovaj klaster zapravo odražava ono što je već uveliko realnost na terenu, jer Ukrajina i Evropska unija već svakodnevno rade rame uz rame.

Svemu ovome prethodilo je otvaranje prvog pregovaračkog klastera pod nazivom "Temeljna poglavlja", koje se dogodilo petnaestog juna i kojim je označen stvarni početak praktičnih pregovora na terenu. Sadašnjim otvaranjem klastera o spoljnim odnosima ta saradnja se dodatno produbljuje i postavlja na viši administrativni nivo.

Kijev uverava evropske partnere da je u potpunosti tehnički i politički spreman za otvaranje svih preostalih pregovaračkih celina. Ukrajinski zvaničnici posebno naglašavaju da integracija njihove zemlje neće doneti korist samo Kijevu, već da će stabilna i integrisana Ukrajina zapravo dugoročno osnažiti samu Evropsku uniju.

U narednom periodu fokus će biti na daljem usklađivanju zakonodavstva, dok će Brisel nastaviti da prati sprovođenje neophodnih reformi pre nego što se pređe na fazu zatvaranja pojedinačnih pregovaračkih poglavlja.