'STRPLJIVO SAM ČEKAO...' Tramp dao rok Evropskoj uniji da ispuni obaveze iz trgovinskog sporazuma

Američki predsednik Donald Tramp razgovarao je danas sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, istakavši da je odredio rok do početka jula da Evropska unija ispuni svoje obaveze iz trgovinskog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama, inače će, u protivnom, SAD povećati carine prema EU.

"Strpljivo sam čekao da EU ispuni svoje obaveze istorijskog trgovinskog sporazuma koji smo potpisali u Škotskoj, najvećeg trgovinskog sporazuma ikad. Obećano mi je da će EU, prema sporazumu, ukinuti sve carine prem SAD. Složio sam se da joj (Fon der Lajen) dam do 250. godišnjice osnivanja naše zemlje da isporuči svoje obaveze, inače će, nažalost, carine mnogostruko biti povećane", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Dodao je da se sa Fon der Lajen složio da Iran nikad ne sme da dostigne nuklearno naoružanje.

"Složili smo se da režim koji ubija sopstveni narod ne sme da kontroliše bombu koja ubija milione", naveo je američki predsednik.

Fon der Lajen je u sredu odbacila Trampove pretnje o povećanju carina na evropske automobile, upozorivši Vašington da se pridržava postignutog trgovinskog sporazuma sa Briselom.

Sjedinjene Američke Države će 4. jula proslaviti 250. godišnjicu osnivanja te zemlje.

