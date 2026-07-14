Požar na gradilištu! Užas u Briselu, više ljudi IZGUBILO ŽIVOT - U toku potraga za nestalima

Vlasti u Briselu da je u požaru na gradilištu zgrade na trgu De Brukerplejn poginulo više ljudi, a briselski Inspektorat rada saopštio je da se šest osoba vode kao nestale, preneli su danas belgijski mediji navodeći da je više od 200 radnika bilo na mestu požara.

Požar je izbio rano jutros i u početku se činilo da je brzo stavljen pod kontrolu, međutim vatrena stihija se rasplamsala i dovela vatrogasce u dramatičnu situaciju, preneo je belgijski javni servis na flamanskom jeziku VRT pozivajući se na zvanične izvore.

"Požar na prvom i drugom spratu je brzo stavljen pod kontrolu. Međutim, plamen je ušao u šaht lifta, uzrokujući širenje vatre. To je dovelo do žestokog požara koji je stavljen pod kontrolu tek oko 9 sati ujutru", izjavio je portparol briselske vatrogasne brigade.

JUST IN: Multiple people dead, 6 missing, after a fire erupted at the OXY building in Brussels, Belgium; some victims found inside an elevator. pic.twitter.com/qha9vTTtyQ — Scope Report (@ScopeReport_) 14. јул 2026.

Nadeležni su potvrdili da se šest ljudi vode kao nestali i da je većina od oko 200 radnika na gradilištu evakuisana odmah po izbijanju požara.

Autor: Iva Besarabić