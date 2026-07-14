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Horor u Nemačkoj: Dečak (13) iz Hercegovine poginuo na trotinetu, jedan detalj uznemirio javnost

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Steven Hutchings ||

Trinaestogodišnji dečak iz Hercegovine poginuo je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u nemačkom gradu Gerabronu, u saveznoj pokrajini Baden-Virtemberg.

Prema informacijama nemačke policije, dečak je upravljao električnim trotinetom kada je na raskrsnici došlo do sudara s ličnim automobilom kojim je upravljao 52-godišnji vozač. Prema dosad dostupnim podacima iz istrage, sumnja se da dečak prilikom uključivanja u saobraćaj nije ustupio prednost prolaska.

Nažalost, zadobijene povrede bile su kobne i dečak se preminuo na mestu nesreće.

Posebnu pažnju javnosti izazvale su informacije da vozač automobila nakon nesreće nije odmah pozvao hitne službe, nego je, prema navodima policije, otišao kući i tek potom obavestio nadležne službe. Okolnosti takvog postupanja predmet su zvanične istrage.

Identitet stradalog maloletnika nije zvanično objavljen, u skladu s pravilima o zaštiti privatnosti dece. Regionalni mediji navode da je reč o dečaku iz Čapljine.

Nemačka policija nastavlja da sprovodi istragu kako bi utvrdila sve okolnosti ove tragične saobraćajke.

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Autor: Marija Radić

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