JAK ZEMLJOTRES POGODIO ALJASKU: Tlo se treslo snagom od 5,2 stepena po Rihteru

Zemljotres jačine 5,2 stepena po Rihterovoj skali pogodio je područje Aljaske u utorak, 14. jula 2026. godine, u 20.51 čas.

Prema dostupnim podacima, epicentar potresa registrovan je na geografskim koordinatama 54.0957 severne geografske širine i -162.5683 zapadne geografske dužine.

Podaci Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC) pokazuju da se hipocentar zemljotresa nalazio na dubini od oko 24 kilometra ispod površine Zemlje.

Za sada nema informacija o eventualnoj materijalnoj šteti niti o povređenima, dok nadležne službe nastavljaju da prate razvoj situacije.

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Autor: Marija Radić