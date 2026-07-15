Surova matematika rata na iscrpljivanje: Rusija gubi više od 400 vojnika za svaki osvojeni kvadratni kilometar u Donjecku

U otrežnjujućoj proceni brutalnog rata na iscrpljivanje, glavnokomandujući Oružanih snaga Ukrajine Oleksandr Sirski otkrio je da ruska vojska gubi više od 400 vojnika za svaki pojedinačni kvadratni kilometar teritorije koji uspe da zauzme u Donjeckoj oblasti.

Sirski je ove podatke izneo tokom sastanka na visokom nivou sa general-potpukovnikom Kertisom Bazardom, komandantom NATO misije za bezbednosnu pomoć i obuku Ukrajine (NSATU).Ukrajinski glavnokomandujući je naglasio da ukrajinske odbrambene snage namerno primenjuju pažljivo proračunatu strategiju „aktivne odbrane“. Cilj ovog pristupa jeste da se svaki ofanzivni korak okupatorskih snaga učini što skupljim, iscrpljujućim i krvavijim, kako bi se sistematski i nepovratno uništio vojni potencijal i ljudstvo ruske vojske.

„Naša strategija aktivne odbrane osmišljena je tako da maksimalno poveća cenu svakog metra zemlje koji neprijatelj pokuša da zauzme, pretvarajući njihovo napredovanje u neodrživ gubitak resursa.“ — Oleksandr Sirski, glavnokomandujući OS Ukrajine..

Kako bi se dodatno oslabili ofanzivni kapaciteti Kremlja, Ukrajina ubrzano proširuje domet i intenzitet svojih dalekosežnih vazdušnih operacija. Sirski je posebno istakao dva ključna pravca ovih asimetričnih dejstava. Ukrajinske snage redovno i uspešno gađaju ruska vojno-industrijska postrojenja, fabrike naoružanja i rafinerije na udaljenostima do čak 2.000 kilometara duboko unutar teritorije Ruske Federacije.

Paralelno se izvode razarajući napadi na ključne ruske logističke mreže, transportna čvorišta i skladišta municije koja se nalaze na udaljenosti od 200 do 300 kilometara iza aktivnih linija fronta. Ove koordinisane akcije imaju za cilj ne samo odbranu trenutnih pozicija na istoku zemlje, već i potpuno presecanje lanaca snabdevanja bez kojih ruska vojska ne može da održava dugotrajne i intenzivne kopnene operacije.