Pucnjava u Drezdenu: Policija ranila naoružanog muškarca ispred supermarketa (VIDEO)

Policija u Drezdenu pucala je jutros na naoružanog muškarca (41) koji se pojavio ispred supermarketa "Neto" u gradskoj četvrti Fridrihsstat, javljaju nemački mediji.

Policija je oko 8.20 časova dobila dojavu da se ispred prodavnice nalazi naoružani muškarac, koga su primetili građani i pozvali hitne službe, prenosi "Bild". U Drezden su odmah upućene specijalne jedinice za intervencije u situacijama opasnim po život (LebEL).

Prema navodima policije, pripadnici snaga bezbednosti su na licu mesta ugledali muškarca "sa nekom vrstom muskete u ruci", iz koje je ubrzo pucao na policajce. Nakon toga je više policajaca upotrebilo službeno oružje i ranilo muškarca, izjavio je portparol policije.

„Die Polizei hat am Mittwochmorgen in Dresden einen bewaffneten Mann (41) an einem Netto-Markt niedergeschossen! Zuvor lieferte er sich einen Schusswechsel mit den Beamten und brüllte "Allahu Akbar".“ pic.twitter.com/564asYAHSE — Argo Nerd (@argonerd) 15. јул 2026.

Prema njegovim rečima, 41-godišnji Turčin potom je uzviknuo "Alahu akbar", a nakon što je pogođen, policajci su ga savladali i prevezli u bolnicu.

Protiv njega je pokrenuta istraga zbog pretnji i kršenja zakona o oružju. Policija je saopštila da se sada ispituje koliko je policajaca pucalo na njega i da li je intervencija bila opravdana. Takođe treba istražiti da li je oružje koje je muškarac imao bilo funkcionalno i da li je posedovao prave metke.

Prostor oko supermarketa je ograđen, a za sada se ne zna da li je muškarac prethodno nameravao da kupuje u supermarketu "Neto" ili je imao problematičan odnos sa zaposlenima. Policija je saopštila da trenutno više ne postoji opasnost po stanovništvo.

Autor: D.S.