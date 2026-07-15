BIZARNI SADRŽAJ TORBE UBICE ĐANIJA VERSAĆEA: FBI pronašao ove 3 neobične stvari

Na 29. godišnjicu šokantnog ubistva italijanskog modnog dizajnera Đanija Versaćea, koje se dogodilo 15. jula 1997. godine u Majamiju, ponovo se aktuelizuje priča o njegovom ubici, Endruu Kunananu. Nekoliko dana nakon zločina, Kunanan je izvršio samoubistvo u kući na brodu udaljenoj svega nekoliko kilometara od mesta zločina.

Endru Kunanan je 1997. godine ubio Đanija Versaćea. pic.twitter.com/wLY9sUU0Ws — Silvana (@Silvana71376830) 15. јул 2026.

Dok je policija istraživala ubistvo, otkriven je ranac za koji se veruje da je pripadao ubici, a sadržaj je iznenadio istražitelje. Među bizarnijim predmetima pronađenim u torbi izdvajaju se:

- Bočica "Nair" kreme za uklanjanje dlaka

- "X-Acto" nož bez sečiva

- Podmazan kondom

Endru Kunanan je izvršio samoubistvo nakon što je ubio modnog mogula. pic.twitter.com/NCsUK98Noa — Silvana (@Silvana71376830) 15. јул 2026.

Ostali pronađeni predmeti

Istražitelji su u rancu pronašli i druge predmete koji su bacili dodatno svetlo na Kunananovo stanje:

- Brošuru hotela na ostrvu Katalina.

- Praznu kovertu iz medicinske grupe "Sharp Rees-Stealy".

- Knjigu šibica iz noćnog kluba u Južnoj Kaliforniji.

- Račun od 12,58 dolara za užinu, uključujući sir, krekere, salamu i govedinu.

Endru Kunanan je pre sopstvene smrti ubio pet žrtava. pic.twitter.com/u9gw9RjE6q — Silvana (@Silvana71376830) 15. јул 2026.

Pet žrtava i opsesija Tomom Kruzom



Versaće je bio peta i poslednja žrtva Endrua Kunanana. Pre njega, ubio je bivšeg prijatelja Džefrija Trejla, bivšeg partnera Dejvida Medsona, investitora Lija Miglina i grobljanskog radnika Vilijama Risa. Iako motivi nikada nisu u potpunosti razjašnjeni, istražitelji su pretpostavljali da su meta bili gej muškarci.

Osim jezivih ubistava, javnost je bila šokirana i detaljima o Kunananovoj opsesiji glumcem Tomom Kruzom. Njegov poznanik Majkl O'Brajen izjavio je da je ubica "seksualno žudeo" za glumcem, da je imitirao njegovo ponašanje i likove koje je igrao u filmovima, u nadi da će se jednog dana sresti sa svojim "herojem".

Autor: D.S.