AKTUELNO

Svet

BIZARNI SADRŽAJ TORBE UBICE ĐANIJA VERSAĆEA: FBI pronašao ove 3 neobične stvari

Izvor: Pink.rs/ Radar Online, Foto: Printscreen YouTube ||

Na 29. godišnjicu šokantnog ubistva italijanskog modnog dizajnera Đanija Versaćea, koje se dogodilo 15. jula 1997. godine u Majamiju, ponovo se aktuelizuje priča o njegovom ubici, Endruu Kunananu. Nekoliko dana nakon zločina, Kunanan je izvršio samoubistvo u kući na brodu udaljenoj svega nekoliko kilometara od mesta zločina.

Dok je policija istraživala ubistvo, otkriven je ranac za koji se veruje da je pripadao ubici, a sadržaj je iznenadio istražitelje. Među bizarnijim predmetima pronađenim u torbi izdvajaju se:

- Bočica "Nair" kreme za uklanjanje dlaka

- "X-Acto" nož bez sečiva

- Podmazan kondom

Ostali pronađeni predmeti

Istražitelji su u rancu pronašli i druge predmete koji su bacili dodatno svetlo na Kunananovo stanje:

- Brošuru hotela na ostrvu Katalina.

- Praznu kovertu iz medicinske grupe "Sharp Rees-Stealy".

- Knjigu šibica iz noćnog kluba u Južnoj Kaliforniji.

- Račun od 12,58 dolara za užinu, uključujući sir, krekere, salamu i govedinu.

Pet žrtava i opsesija Tomom Kruzom

Versaće je bio peta i poslednja žrtva Endrua Kunanana. Pre njega, ubio je bivšeg prijatelja Džefrija Trejla, bivšeg partnera Dejvida Medsona, investitora Lija Miglina i grobljanskog radnika Vilijama Risa. Iako motivi nikada nisu u potpunosti razjašnjeni, istražitelji su pretpostavljali da su meta bili gej muškarci.

Foto: Tanjug AP

Osim jezivih ubistava, javnost je bila šokirana i detaljima o Kunananovoj opsesiji glumcem Tomom Kruzom. Njegov poznanik Majkl O'Brajen izjavio je da je ubica "seksualno žudeo" za glumcem, da je imitirao njegovo ponašanje i likove koje je igrao u filmovima, u nadi da će se jednog dana sresti sa svojim "herojem".

Autor: D.S.

#Endru Kunanan

#Istraga

#Kriminal

#Majami

#Tom Kruz

#Ubistvo

#bizarne stvari

#godišnjica

#Đani Versaće

POVEZANE VESTI

Showbiz

Emotivna objava Donatele Versaće! Objavila fotografiju na 28. godišnjicu smrti Đanija: Nedostaješ mi... (FOTO)

Fudbal

STRAVIČAN ZLOČIN U ARGENTINI: Zadavio fudbalerku i izvršio SAMOUBISTVO dok su se deca igrala u drugoj sobi! Na prozoru ostavio jezivu poruku

Hronika

KRVAVI OBRAČUNI! Neraščišćeni dugovi i droga motiv za tri svirepa ubistva - svi slučajevi rasvetljeni

Svet

Aleksandar u Nemačkoj POBIO CELU PORODICU, progovorile očajne komšije: Stalno smo čuli galamu i vrisku

Domaći

GEJ AFERA TRESE BALKAN! Posle vesti o romansi glumca i kreatora oglasila se NJEGOVA PARTNERKA: Moje NAJGORE ISKUSTVO, dugo sam odbijala to da prihvati

Svet

Građani strahuju od serijskog ubice nakon što su tri žene nađene mrtve u 3 dana: Panika na Floridi