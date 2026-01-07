KRVAVI OBRAČUNI! Neraščišćeni dugovi i droga motiv za tri svirepa ubistva - svi slučajevi rasvetljeni

AKTUELNO

U poslednjih mesec dana na području Policijske uprave Novi Sad izvršena su tri svirepa ubistva, a sva tri slučaja su u rekordnom roku rasvetljena, dok su osumnjičeni uhapšeni svega nekoliko sati nakon zločina.

Dva ubistva dogodila su se na teritoriji opštine Vrbas, dok je treće izvršeno danas u Bačkoj Palanci. Prema dosadašnjim saznanjima, u dva slučaja zločini su počinjeni nožem, a sredstva izvršenja su pronađena i oduzeta.

Istraga je pokazala da su motivi ovih teških krivičnih dela uglavnom povezani sa neraščišćenim dugovima, pre svega onim koji se dovode u vezu sa prodajom narkotika.

Brza reakcija policije i efikasan rad kriminalističkih službi rezultirali su hitnim rasvetljavanjem svih slučajeva, čime je, kako navode izvori bliski istrazi, sprečeno eventualno dalje nasilje i poslata jasna poruka da će počinioci najtežih krivičnih dela biti brzo privedeni pravdi.

