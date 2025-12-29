AKTUELNO

Hronika

VEZALI GA ZA STUB, PA ZVERSKI TUKLI DO SMRTI: Policija uhapsila osumnjičene za monstruozno UBISTVO na salašu kod Vrbasa - JEZIV TRAG pronađen pored tela žrtve

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Dragan Kujundžić, Tanjug/Sava Radovanović ||

Pripadnici policijske uprave u Novom Sadu za samo nekoliko sati rasvetlili su surovo ubistvo muškarca u Vrbasu.

Uhapšena su dva lica zbog sumnje da su, na nepristupačnom terenu, čoveka vezali za stub, mučili i ostavili da umre.

Oteli su lančić i odvezli njegov automobil.

Tragovi pokazuju da je žrtva, pre smrti, petama kopala zemlju u pokušaju da se oslobodi.

Motiv surovog ubistva biće utvrđen tokom istrage, navodno zločin su izvršili zbog novčanog duga.

Zverstvo kakvo Srbija ne pamti

Podsetimo, juče oko 12:15 časova, slučajni prolaznik na imanju naleteo je na beživotno telo nepoznatog muškarca. Prema saznanjima sa terena, žrtva je bila čvrsto vezana za stub, a tragovi mučenja vidljivi su na svakom koraku. Lice ubijenog je potpuno prekriveno modricama, podlivima i otvorenim ranama, do te mere da je identitet u ovom trenutku nemoguće utvrditi.

Ono što je posebno šokiralo iskusne operativce jeste činjenica da je nesrećnom čoveku glava bila potpuno umotana u plastičnu foliju, što ukazuje na to da je ubica želeo da produži agoniju žrtve ili da pošalje jezivu poruku.

Autor: Iva Besarabić

#MUP

#Policija

#Ubistvo

#Vrbas

#salaš

POVEZANE VESTI

Hronika

JEDAN POSLE UBISTVA OTIŠAO KUĆI, DRUGI SE KRIO U SELU? Pronađen nož kojim su mladići iskasapili Gorana u selu kod Vrbasa

Hronika

SRPSKA POLICIJA UHAPSILA LICE S INTERPOLOVE POTERNICE (34)! Uhvaćen na Zvezdari, tereti se za ubistvo

Hronika

NOŽEM NASRNUO NA STRANCA I OTEO MU 800 EVRA: Novosadska policija uhapsila osumnjičenog za razbojništvo!

Hronika

Monstruozno ubistvo u Požarevcu! Muškarac sekirom pretučen nasmrt, telo ostavljeno u kući: UHAPŠENE DVE OSOBE

Hronika

Tri osobe uhapšene zbog ubistva žene kod Bečeja: Među njima i dečak (14)

Hronika

UHAPŠENA TRI MLADIĆA ZBOG BRUTALNOG UBISTVA RADNIKA STOVARIŠTA U ZAJEČARU! Ukrali skupoceni automobil, pa krenuli u pljačku - Slađana tukli do smrti