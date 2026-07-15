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ŠTA SPREMA VAŠINGTON? Vens otkrio kako SAD pokušavaju da pritisnu Iran

Izvor: Ria Novosti, Foto: Tanjug AP/Mustafa Jamalddine, Tanjug AP/fatima shbair, pixabay.com ||

Američki potpresednik Džej D. Vens priznao je da ne zna tačno do čega bi doveo sukob sa Iranom.


- Ne znam tačno do čega će to dovesti, ali, u stvari, verujem da se krećemo u pravom smeru. Samo što će ovaj proces biti veoma težak, sa mnogo pauza i obnavljanja - rekao je Vens u podkastu Džoa Rogana.

Istovremeno, potpredsednik je ostavio odgovor na pitanje kako bi se on sam ponašao u situaciji sa Iranom i osvrnuo se na reči američkog predsednika Donalda Trampa da se Vens odnosi prema njemu "sa manje entuzijazma".

- Moj posao je da dam predsedniku Sjedinjenih Država najbolji savet koji mogu. Mislim da je već rekao malo o tome kakav je bio ovaj savet - rekao je Vens.

Prema Vensu, u ovoj fazi, Sjedinjene Države istovremeno koriste ekonomski pritisak i podsticaje, pregovaraju sa pragmatičnijim predstavnicima iranskog rukovodstva, pokušavajući da situaciju usmere u povoljnijem pravcu.

Istovremeno, potpredsednik je ostavio odgovor na pitanje kako bi se on sam ponašao u situaciji sa Iranom i osvrnuo se na reči američkog predsednika Donalda Trampa da se Vens odnosi prema njemu "sa manje entuzijazma".

- Moj posao je da dam predsedniku Sjedinjenih Država najbolji savet koji mogu. Mislim da je već rekao malo o tome kakav je bio ovaj savet - rekao je Vens.

Prema Vensu, u ovoj fazi, Sjedinjene Države istovremeno koriste ekonomski pritisak i podsticaje, pregovaraju sa pragmatičnijim predstavnicima iranskog rukovodstva, pokušavajući da situaciju usmere u povoljnijem pravcu.

Autor: S.M.

#Amerika

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