Ćerka mu javila da je imala udes, umro dok je jurio njoj u pomoć: Ocu prepuklo srce od stresa?

Muškarac (45) preminuo je od srčanog udara za volanom na putu u blizini rumunskog grada Galaca, nakon što je saznao da mu je ćerka doživela saobraćajnu nesreću. Uprkos tome što mu je pozlilo, uspeo je da skrene automobil pored puta i tako spreči veću tragediju.

Nesreća se dogodila juče na državnom putu, u mestu Šendreni, nekoliko kilometara od Galaca.

Četrdesetpetogodišnjak je putovao sa suprugom ka gradu, gde su krenuli nakon što su saznali da im je ćerka učestvovala u lakšoj saobraćajnoj nesreći ispred Urgentnog centra.

Prema navodima očevidaca, muškarcu je pozlilo ubrzo nakon što je saznao za nesreću svoje ćerke. Iako je trpeo jak bol, uspeo je da zaustavi automobil uz desnu ivicu puta pre nego što je izgubio svest.

Njegova supruga, koja je bila na mestu suvozača, ostala je nepovređena i odmah pozvala broj hitne pomoći.

U tom trenutku pored mesta događaja prolazilo je vozilo službe hitne pomoći sa medicinskim timom, koje se vraćalo iz Tekučija. Lekari su primetili da prolaznici pokušavaju da pomognu muškarcu, zaustavili su se i odmah započeli reanimaciju.

Za njegov život borili su se gotovo 50 minuta, ali uprkos svim naporima nisu uspeli da ga spasu i mogli su samo da konstatuju smrt.

Prema pisanju rumunskih medija, pretpostavlja se da je muškarac doživeo srčani udar usled velikog stresa nakon vesti da je njegova ćerka učestvovala u saobraćajnoj nesreći. Nadležni ispituju sve okolnosti ovog tragičnog događaja.

Autor: D.B.