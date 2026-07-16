Dečak (14) optužen za terorizam: Policija pronašla zabrinjavajuća dokumenta

Dečak star 14 godina optužen je za terorizam zbog navodnog plana da napadne dve džamije u južnom Londonu, prenosi Skaj njuz.

Tinejdžer, koji je priveden u južnom Londonu 9. jula, prvobitno je uhapšen pod sumnjom da je oštetio jedno vozilo, saopštila je policija.

Međutim, nakon istrage, policija je otkrila "izvestan broj zabrinjavajućih dokumenata" i uhapsila ga zbog sumnje da je pokušao da počini teroristički čin "povezan sa ekstremnim desničarskim terorizmom", rekao je portparol policije.

Dečak, koji ne može biti imenovan jer je maloletan, sada je optužen za krivično delo pripremanje aktova terorizma u oblasti Satona u južnom Londonu.

Takođe je optužen za navodni prestup nanošenja štete "na rasističkoj osnovi". Dečak je ostao u pritvoru i trebalo bi da se sutra pojavi pred sudom.

Autor: D.B.