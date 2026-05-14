Dečak ubijen, ima i ranjenih: Pucnjava u Francuskoj

Dečak star 14 godina ubijen je večeras, a dve osobe su ranjene u pucnjavi koja se povezuje sa trgovinom drogomu Nantu na jugu Francuske, saopštili su izvori bliski istrazi.

Među ranjenima je najmanje jedan maloletnik, prenosi Figaro.

Pucnjava se dogodila oko 19.30 sati ispred stambene zgrade, a naoružani ljudi, koji su stigli na dvotočkašu, pobegli su sa lica mesta nakon što su ispalili hice.

Prema izvorima bliskim istrazi, tinejdžer je navodno upucan u srce.

Dve ranjene osobe koje su prevezene u bolnicu nisu u životnoj opasnosti, prema početnim izveštajima drugog izvora bliskog istrazi.

Autor: Marija Radić