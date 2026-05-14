AKTUELNO

Svet

Dečak ubijen, ima i ranjenih: Pucnjava u Francuskoj

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Laurent Cipriani ||

Dečak star 14 godina ubijen je večeras, a dve osobe su ranjene u pucnjavi koja se povezuje sa trgovinom drogomu Nantu na jugu Francuske, saopštili su izvori bliski istrazi.

Među ranjenima je najmanje jedan maloletnik, prenosi Figaro.

Pucnjava se dogodila oko 19.30 sati ispred stambene zgrade, a naoružani ljudi, koji su stigli na dvotočkašu, pobegli su sa lica mesta nakon što su ispalili hice.

Prema izvorima bliskim istrazi, tinejdžer je navodno upucan u srce.

Dve ranjene osobe koje su prevezene u bolnicu nisu u životnoj opasnosti, prema početnim izveštajima drugog izvora bliskog istrazi.

pročitajte još

Avion se srušio na kuću: Ima stradalih! Nakon pada buknula eksplozija (VIDEO)

Autor: Marija Radić

#Dečak

#Francuska

#Nant

#Pucnjava

#ranjeni

POVEZANE VESTI

Region

PUCNJAVA U SARAJEVU: Više osoba ranjeno u bašti restorana

Svet

Užas u Francuskoj: Pucnjava na svadbi, ima mrtvih, napadači uleteli sa automatskim oružjem

Svet

PUCNJAVA NA FLORIDI: Ima i mrtvih i RANJENIH

Svet

PUCNJAVA U LONDONU IZ VOZILA U POKRETU: Ima ranjenih, sve vrvi od policije (VIDEO)

Svet

PUCNJAVA U ZGRADI OPŠTINE! Horor u Češkoj: IMA MRTVIH i ranjenih

Svet

PUCNJAVA U AMERICI: Ima mrtvih i ranjenih