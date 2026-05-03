PUCNJAVA U LONDONU IZ VOZILA U POKRETU: Ima ranjenih, sve vrvi od policije (VIDEO)

Četiri osobe, uključujući i 70-godišnjeg penzionera, ranjene su u pucnjavi iz vozila u južnom Londonu.

Sve žrtve su sa prostrelnim ranama prevezene u bolnicu nakon, kako je policija opisala događaj, neselektivne pucnjave u Brikstonu juče rano ujutru.

Jedan 25-godišnji muškarac zadobio je povrede opasne po život, dok su ostale tri žrtve, starosti 21, 47 i 70 godina, van životne opasnosti.

In the early hours of Saturday morning on Coldharbour Lane, Brixton, another drive-by shooting ripped through what was apparently a late-night BBQ.



Four “men” aged 25, 21, 47, and 70 were hit by gunfire from a passing vehicle.



The youngest lies in a life-threatening condition;… pic.twitter.com/mDQAf8hClp — Lewis.B.Rendell Official (@Lewisrendell1) 03. мај 2026.

Metropolitanska policija dobila je dojave o pucnjavi u ulici Koldharbor lejn u 1:14 ujutru. Iz policije su saopštili da su njihovi specijalizovani timovi bili na licu mesta u roku od četiri minuta od poziva. Londonska hitna pomoć izvestila je o intervenciji.

- Na licu mesta zbrinuli smo četiri pacijenta. Dvoje je prevezeno u glavni traumatski centar, a ostalo dvoje u obližnju bolnicu - navodi se u saopštenju.

Za sada niko nije uhapšen, a policija intenzivno radi na identifikaciji odgovornih. Više policajaca viđeno je kako pretražuju travnatu površinu ispred stambenog kompleksa Sautvik haus u ulici Koldharbor lejn.

Jedan od stanara, koji je želeo da ostane anoniman, rekao je novinarima da veruje da se pucnjava dogodila tokom roštilja na kojem je bilo mnogo ljudi. Glavni detektiv inspektor Alam Bangu, koji vodi istragu, nazvao je pucnjavu „činom neselektivnog nasilja“.

Four people were shot in a shooting in London, the capital of United Kingdom.



Footage shows police officers performing CPR on a victim next to a garbage container. pic.twitter.com/uU6mmpm8mA — Daily Pulse 🌍 (@DailyPulse00) 03. мај 2026.

- Svesni smo zabrinutosti koju je ovaj događaj izazvao u lokalnoj zajednici. Uveravamo stanovnike da policija čini sve kako bi što pre identifikovala odgovorne - dodao je inspektor Bangu.

Najavljeno je da će policijsko prisustvo u tom području biti pojačano tokom narednih dana. Metropolitanska policija poziva sve svedoke ili one koji poseduju snimke događaja da se jave.

Autor: Marija Radić