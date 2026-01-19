PUCNJAVA U ZGRADI OPŠTINE! Horor u Češkoj: IMA MRTVIH i ranjenih

Jedna žena je ubijena danas, a najmanje još četiri osobe su ranjene u pucnjavi u opštinskoj zgradi jednog češkog sela, piše "Rojters".

Vest je saopštila policija, dodajući da je napadač takođe ubijen, a među ranjenima je i policajac.

Policija je na društvenoj mreži X objavila da je obezbedila zgradu u mestu Hribska, oko 110 kilometara severno od Praga. Motiv napada za sada je nepoznat.

Při střelbě v Chřibské na Děčínsku zemřela žena, čtyři lidé jsou zranění. Policie útočníka zneškodnilahttps://t.co/kk5JqPqMj7 pic.twitter.com/DNTTRokDSV — John Spectator (@johnspectator) 19. јануар 2026.

- Trenutno možemo da potvrdimo smrt jedne žene i napadača - saopštila je policija.

Autor: Iva Besarabić