AKTUELNO

Svet

PUCNJAVA U ZGRADI OPŠTINE! Horor u Češkoj: IMA MRTVIH i ranjenih

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: Tanjug/Vladimir Prycek/CTK via AP ||

Jedna žena je ubijena danas, a najmanje još četiri osobe su ranjene u pucnjavi u opštinskoj zgradi jednog češkog sela, piše "Rojters".

Vest je saopštila policija, dodajući da je napadač takođe ubijen, a među ranjenima je i policajac.

Policija je na društvenoj mreži X objavila da je obezbedila zgradu u mestu Hribska, oko 110 kilometara severno od Praga. Motiv napada za sada je nepoznat.

- Trenutno možemo da potvrdimo smrt jedne žene i napadača - saopštila je policija.

Autor: Iva Besarabić

#Hitna pomoć

#Opština

#Policija

#Pucnjava

#Češka

POVEZANE VESTI

Svet

PUCNJAVA NA FLORIDI: Ima i mrtvih i RANJENIH

Svet

MASOVNA PUCNJAVA U VAŠINGTONU: Ima mrtvih i ranjenih - Opsadno stanje, stigle jake policijske snage

Svet

Pucnjava u Londonu: Ima mrtvih i ranjenih

Svet

Užas u Francuskoj: Pucnjava na svadbi, ima mrtvih, napadači uleteli sa automatskim oružjem

Svet

Pucnjava u Virdžiniji, ima mrtvih: Napadač u bekstvu, možda ih ima i više, u toku velika potraga

Region

VELIKA EKSPLOZIJA U KNINU! Ima mrtvih!