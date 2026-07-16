Požar u SIROTIŠTU: Najmanje 11 osoba izgubilo život, među njima i DECA (FOTO)

Jedanaest osoba je poginulo, a 19 je povređeno nakon što je požar zahvatio državni dom za brigu o deci u istočnom delu Alžira.

Požar u ustanovi za brigu o deci u mestu Muhamedija, istočno od Alžira, odneo je živote 11 osoba, uključujući decu, dok je još 19 ljudi povređeno, saopštile su službe za vanredne situacije i lokalni mediji, prenosi Al Jazeera.

🇩🇿 At least 11 people are dead and 19 injured after a fire tore through an Algerian orphanage early this morning.



The blaze broke out in Mohammadia, a district of the capital Algiers.



It comes as Algeria is already stretched thin fighting fires elsewhere, with a brutal heatwave… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) 16. јул 2026.

Državna služba Civilne zaštite navela je da je vatra izbila oko 3.30 ujutru po lokalnom vremenu (2.30 po srednjoevropskom vremenu) u četvrtak, u objektu pod nazivom Institucija za pomoć deci. Ova državna ustanova funkcioniše kao rezidencijalni centar za zbrinjavanje i sklonište, pružajući smeštaj, medicinsku negu i socijalnu podršku siročadi, napuštenim maloletnicima i deci sa posebnim potrebama.

Prema saopštenju Civilne zaštite, deset osoba je zbrinuto zbog opekotina različitog stepena, dok su dve osobe imale teške probleme sa disanjem usled udisanja dima. Još sedam osoba je dobilo pomoć zbog teškog psihičkog šoka. Spasilačke ekipe evakuisale su petoro štićenika sa posebnim potrebama na bezbedno mesto.

Video-snimci očevidaca koji su objavljeni na internetu prikazuju desetine stanara ustanove okupljene na mestu nesreće dok su pratili akciju spasavanja. Zvanične fotografije Civilne zaštite prikazuju spasioce kako rade kroz gust dim, pokušavajući da lokalizuju požar u hodnicima zgrade i evakuišu štićenike.

Predsednik Alžira Abdelmadžid Tebun izrazio je saučešće u objavi na društvenim mrežama, navodeći da je primio vest "o smrti dece i povređivanju drugih".

Premijer Sifi Ghrieb posetio je Univerzitetsku bolnicu Mustafa Paša u Alžiru kako bi proverio stanje povređenih i nadgledao njihovo lečenje, objavio je alžirski list Algerie Patriotique.

Gašenje požara i operacije pretrage su završene, a bezbednosne i pravosudne vlasti pokrenule su istragu kako bi utvrdile uzrok izbijanja vatre, preneli su lokalni mediji.

Autor: Iva Besarabić