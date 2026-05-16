UŽAS U BANKOKU: Sudar vozova izazvao ogroman POŽAR, najmanje 8 MRTVIH i 25 povređenih

Najmanje osam ljudi je poginulo, a 25 povređeno nakon što je sudar vozova izazvao požar koji je zahvatio autobus danas u Bangkoku, saopštili su spasilački zvaničnici i policija.

Kako je navedeno, vatrogasci i spasilačke ekipe su poslati na mesto događaja dok su plamenovi zahvatili autobus i obližnja vozila, prenosi Rojters.

Spasioci i policija su dodajli da su u sudaru učestvovali voz, autobus, automobili i motocikli.

Spasilački timovi su radili na izvlačenje povređenih žrtava iz ruševina, dok su se vatrogasne ekipe borile sa vatrom u trci da obuzdaju požar, rekli su zvaničnici.

Požar je sada stavljen pod kontrolu, a ekipe "hlade" područje i nastavljaju potragu za žrtvama.

Uzrok nesreće je pod istragom.

Autor: Iva Besarabić