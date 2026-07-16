Nezapamćena tragedija: Roditelji sa detetom SKOČILI U SMRT - Hitna pomoć zatekla užas

Tri osobe stradale su kada su pale sa tornja Harc u Nemačkoj. Kako prenose mediji, reč je o roditeljima i detetu koji su izvršili samoubistvo.

Kako se navodi, oko 16.40 časova, policija je primila hitan poziv u kojem se navodi da su tri osobe verovatno stradale na tornju Harc koji se nalazi u Donjoj Saksoniji.

- Prve ekipe hitne pomoći na licu mesta pronašle su dve osobe muškog pola i jednu ženu sa smrtonosnim povredama - saopštila je policija uveče. Žrtve su dve odrasle osobe i njihovo dete.

Policija i spasilačke službe su trenutno još uvek na licu mesta. Vatrogasna služba je ogradila područje, a okolnosti i pozadina tragedije su predmet dalje istrage.

Toranj visok 65 metara je dobro obezbeđena, popularna turistička destinacija u gornjem delu planine Harc. Njegova izgradnja je koštala oko 10 miliona evra, a otvoren je tek u novembru 2023. godine.

Autor: Iva Besarabić