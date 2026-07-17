Ajkula snimljena uz samu obalu u Grčkoj: Nastala panika među kupačima, evo o kojoj vrsti je reč

Na plaži Kacadija na grčkom ostrvu Lipsi nastala je panika kada se manja ajkula približila na svega nekoliko metara od obale, gotovo do samog peska.
Pojedini kupači su u panici izleteli iz vode, dok su oni sa ležaljki poskakali da bi ceo događaj zabeležili kamerom.
Na snimku se vidi kako pliva u veoma plitkoj vodi, nedaleko od ljudi na plaži.
Prema procenama zasnovanim na dostupnom video-materijalu, koje prenosi lokalni portal lerosnews.gr, najverovatnije je reč o vrsti iz roda Mustelus, iz porodice Triakidae.
Ove vrste, u Grčkoj poznate kao galeo, smatraju se bezopasnim za ljude i ne predstavljaju opasnost za kupače. Iako nikom nije svejedno kada ugleda bilo koju ajkulu, ova vrsta retko pokazuje agresivno ponašanje prema čoveku, a nije zabeležen nijedan potvrđen smrtonosan napad ove vrste na čoveka.
Čak i kada se nađu u plićaku, najčešće su dezorijentisane ili prate plen, a ne prilaze ljudima namerno.
Autor: S.M.