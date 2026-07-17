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Ajkula snimljena uz samu obalu u Grčkoj: Nastala panika među kupačima, evo o kojoj vrsti je reč

Izvor: Pink.rs/Telegraf, Foto: Pixabay.com ||

Na plaži Kacadija na grčkom ostrvu Lipsi nastala je panika kada se manja ajkula približila na svega nekoliko metara od obale, gotovo do samog peska.

Pojedini kupači su u panici izleteli iz vode, dok su oni sa ležaljki poskakali da bi ceo događaj zabeležili kamerom.

Na snimku se vidi kako pliva u veoma plitkoj vodi, nedaleko od ljudi na plaži.

Prema procenama zasnovanim na dostupnom video-materijalu, koje prenosi lokalni portal lerosnews.gr, najverovatnije je reč o vrsti iz roda Mustelus, iz porodice Triakidae.

Ove vrste, u Grčkoj poznate kao galeo, smatraju se bezopasnim za ljude i ne predstavljaju opasnost za kupače. Iako nikom nije svejedno kada ugleda bilo koju ajkulu, ova vrsta retko pokazuje agresivno ponašanje prema čoveku, a nije zabeležen nijedan potvrđen smrtonosan napad ove vrste na čoveka.

Čak i kada se nađu u plićaku, najčešće su dezorijentisane ili prate plen, a ne prilaze ljudima namerno.

Autor: S.M.

#Ajkula

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