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PRONAĐEN KOFER, A U NJEMU TELO: Horor u Atini

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Pink.rs/S. Kuvekalović ||

Prava drama odigrala se danas u Atini, u naselju Kipseli, nakon što je u ulici Evelpidon pronađen sumnjiv kofer.

Kofer je u napuštenoj zgradi pronašao jedan beskućnik, koji je odmah obavestio policiju.

Tokom pregleda, policajci su u koferu pronašli telo za sada neidentifikovane osobe. Zbog stanja u kojem je telo pronađeno, zasad nije moguće utvrditi ni pol žrtve.

Policija je odmah blokirala šire područje kako bi kriminalističke ekipe obavile uviđaj i prikupile sve tragove, pišu lokalni mediji.

Istragu je preuzela Uprava za borbu protiv organizovanog kriminala, a okolnosti pod kojima je telo završilo u koferu, kao i identitet žrtve, za sada nisu poznati. Istraga je u toku.

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#Atina

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