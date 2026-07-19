POTRESNI SLUČAJ U ATINI: Telo žene pronađeno u koferu u napuštenoj zgradi, NOVI DETALJI

Prava drama odvija se u Grčkoj, u atinskom naselju Kipseli, gde je u napuštenoj zgradi pronađeno telo u poodmakloj fazi raspadanja, sakriveno u koferu.

Sve je počelo u subotu oko 13 časova, kada je beskućnik, koji je utočište pronašao u napuštenoj zgradi u ulici Evelpidon, osetio jak neprijatan miris. Prateći odakle dolazi, ušao je u jednu od prostorija stare industrijske zgrade i ugledao kofer iz kojeg je virilo ljudsko stopalo.

Odmah je pozvao policiju, koja je obezbedila mesto događaja, dok je sudski lekar obavio prvi pregled tela.

Prema prvim informacijama, najverovatnije je reč o ženi starijoj od 30 godina, visokoj oko 165 centimetara, sa crvenkastom kosom vezanom u punđu. Na sebi je imala crnu majicu i crni šorts. Telo je bilo umotano u kesu i ugurano u kofer. Za sada nisu uočene vidljive povrede ili tragovi nasilja, dok se procenjuje da je smrt nastupila pre šest do sedam dana.

Taj vremenski okvir, prema dosadašnjim procenama, smanjuje verovatnoću da je reč o kineskoj državljanki koja je nestala prošlog maja u oblasti Artemida, ali policija još nije isključila ni tu mogućnost.

Istražitelji iz Odeljenja za ubistva proveravaju sve prijave nestalih osoba iz poslednjeg perioda kako bi utvrdili identitet žrtve. Istovremeno prikupljaju snimke sa sigurnosnih kamera u okolini napuštene zgrade kako bi utvrdili ko je i kada doneo kofer sa telom.

Policija razmatra i mogućnost da je žrtva bila žena koja je boravila u napuštenim objektima u centru Atine, gde poslednjih godina utočište pronalaze beskućnici i zavisnici od narkotika, nakon njihovog izmeštanja iz parka Pedion Areos.

Istraga je u toku, a više detalja o identitetu žrtve i uzroku smrti očekuje se nakon obdukcije.

Autor: D.S.