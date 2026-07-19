BAKLAVA KAO 'ORUŽJE' GASTRONACIONALIZMA: Turska i Azerbejdžan traže zaštitu UNESCO-a, susedne zemlje u revoltu!

Potraga za kulinarskim identitetom poprimila je neočekivane razmere – Turska i Azerbejdžan podneli su zajednički zahtev UNESCO-u za uvrštavanje baklave na listu nematerijalnog kulturnog nasleđa.

Ova inicijativa, međutim, nije naišla na odobravanje, već je izazvala talas negodovanja u brojnim zemljama koje ovu poslasticu takođe smatraju svojim nacionalnim blagom.

Zašto se svi bore za baklavu?

Iako je baklava popularna u dvadesetak zemalja – od Balkana i Bliskog istoka do Kavkaza i Azije – svaka od njih ima sopstvenu varijantu pripreme. Borba za "vlasništvo" nad receptom traje godinama:

Turska insistira da je moderni oblik baklave nastao u osmanskom Istanbulu.

Grčka tvrdi da je ovaj kolač izmišljen u Vizantijskom carstvu.

Grčki poslanici u Evropskom parlamentu još su u januaru 2025. godine podneli prigovor, izražavajući zabrinutost zbog azerbejdžansko-turskog polaganja prava na ovaj specijalitet.

Šta je zapravo "gastronacionalizam"?

Stručnjaci ovu pojavu nazivaju "gastronacionalizam" – korišćenje porekla hrane kao političkog sredstva za izgradnju identiteta i projektovanje tzv. "meke moći".

Antropološkinja Kjara Bortoloto ističe da je nasledje u ovom kontekstu političko sredstvo: "Države ga koriste radi vidljivosti, prestiža i izgradnje identiteta". Zanimljivo je da sama oznaka UNESCO-a u praksi ne donosi novac niti garantovanu podršku, već primarno služi kao vidljivost na globalnoj mapi.

Turska "brendira" nasleđe

Turska je posebno posvećena ovom pitanju, pa su tako tokom prošlonedeljnog NATO samita u Ankari, brojni regionalni specijaliteti gostima predstavljeni kao deo jedinstvenog kulinarskog nasleđa Turske. Vrhunski kuvari su osam meseci kreirali "autentični turski meni" sa ciljem jačanja brenda države.

Zajednička inicijativa Turske i Azerbejdžana, zemalja koje neguju formulu "jedna nacija, dve države", samo je nastavak ovih diplomatsko-kulinarskih nadmetanja. Slični sporovi nedavno su vođeni i oko grčkog jela "patsa", za koje turska strana tvrdi da je zapravo turski "iškembe".

Da li će baklava zvanično postati azerbejdžansko-turska poslastica pod okriljem UNESCO-a, znaće se nakon zasedanja te organizacije u decembru ove godine.



Autor: D.S.