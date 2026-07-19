Zločin u Italiji: Poznati sportski novinar surovo ubijen - Upucan iz vatrenog oružja, telo spaljeno

U oblasti Salerno, na jugu Italije, pronađeno je ugljenisano telo sportskog novinara Luiđija "Luke" Espozita (53), za kojeg istražitelji sumnjaju da je ubijen, a potom zapaljen.

Telo je pronađeno tokom prethodne noći među izgorelim rastinjem na poljoprivrednom zemljištu u opštini Eboli, nakon što su vatrogasci intervenisali zbog požara, prenosi Ansa.

U početku nije bilo moguće utvrditi identitet žrtve, niti čak pol osobe, zbog teških oštećenja izazvanih vatrom. Preokret u istrazi usledio je nakon pronalaska napuštenog automobila registrovanog na Espozita, čiji je nestanak prijavljen.

Tužilaštvo u Salernu saopštilo je njegovo ime, a istraga je pokazala da je najverovatnije reč o pronađenom telu, iako detaljna identifikacija još nije završena.

Eboli, ucciso e poi bruciato: il cadavere carbonizzato di Luca Esposito trovato nella notte. Era giornalista e dirigente Arpac https://t.co/Ypy3tAfJ57 — Corriere della Sera (@Corriere) 19. јул 2026.

Prema dosadašnjim saznanjima istražitelja, Espozito je ubijen hicima iz vatrenog oružja, a karabinijeri su na mestu zločina pronašli čaure.

Nakon toga telo je, kako se sumnja, zapaljeno među rastinjem. Espozito je radio u regionalnoj agenciji za zaštitu životne sredine (ARPAC) u Avelinu, ali je bio poznat javnosti kao sportski novinar.

Sarađivao je sa listom "Sita di Salerno", televizijom Otokanel i uređivao sportski portal Tutosalernitana.com.

Slučaj istražuje tužilaštvo u Salernu, na čijem je čelu Rafaele Kantone.

Autor: D.B.