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Prvo obraćanje novog premijera Velike Britanije: Političari da se suoče sa izazovima, neću raspisati opšte izbore

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Kirsty Wigglesworth ||

Novoizabrani britanski premijer Endi Bernam izjavio je danas da političari moraju da "podignu nivo igre i suoče se sa novim izazovom", kao i da neće raspisati opšte izbore.

On je u prvom govoru kao premijer u Dauning stritu rekao da zna da su ljudi "siti politike", prenosi Skaj njuz.

"Želim da budem iskren sa vama - nismo bili dovoljno dobri i moramo da budemo bolji. Bićemo. Hajde da ovo učinimo trenutkom kada Britanija ponovo počinje da veruje. Trenutkom kada vraćamo nadu. Predložiću novi desetogodišnji plan za Britaniju", rekao je on.

Potvrdio je i da će se držati izbornog programa laburista za opšte izbore 2024. godine, rekavši da se u programu "govori o promenama".

"Biću hrabar i veran onome što (manifest) kaže, ali postoje velike promene koje mogu da se iz tog manifesta implementiraju", rekao je on i dodao da je ono što ga sada očekuje izbor članova vlade.

Ispred Dauning strita Bernama je dočekao veliki broj pristalica.

Autor: D.S.

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