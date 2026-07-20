Oglasio se advokat braće Tejt: Tvrdi da su smešteni u samicu u zatvoru u Majamiju, evo za šta se sve terete

Britansko-američki influenseri optuženi za više krivičnih dela poput silovanja i trgovine ljudima, braća Endru i Trisan Tejt, smešteni su u zatvorske samice nakon što su uhapšeni u Majamiju, izjavio je danas njihov advokat Džo Mekbrajd.

On je na svom nalogu na mreži Iks naveo da su braća Tejt smešteni u samice kao "politički zavorenici na američkom tlu", prenosi Skaj.

Mekbrajd je hapšenje ocenio kao "neameričko i nesavesno", dodajući da "kad američki građani mogu da budu zatvoreni zbog političkih stavova, svako može biti sledeći".

"Danas smo se sastali sa njima. Obučeni su u narandžaste kombinezone poput terorista Al Kaide u Gvantanamu. Dva nevina čoveka, optužena ni za šta u Americi, obučeni kao neprijateljski borci. Zapamtite moje reči, danas su to Endru i Tristan. Sutra će to biti (američki predsednik Donald) Tramp. Onda ćete to biti vi", napisao je Mekbrajd.

U istoj objavi, on je podelio sliku generisanu pomoću veštačke inteligencije, a na kojoj su braća Tejt u zatvoreničkim kombinezonima u ćeliji.

Endru i Tristan Tejt uhapšeni su u subotu u Majamiju, po više optužbi britanskog pravosuđa.

Protiv Endrua su u Velikoj Britaniji podignute 42 optužnice, među kojima sedam za silovanje, tri za umešanost u seksualnu eksploataciju, tri za nanošenje fizičkih povreda i 19 optužnica zbog nepriličnih fotografija dece i ekstremnih pornografskih slika.

Protiv Tristana Velika Britanija je podigla 17 optužnica, među kojima su dve za silovanje, jedna za seksualni napad i tri za umešanost u trgovinu ljudima.

Britansko Krunsko tužilaštvo (CPS) saopštilo je da će podići dodatne optužnice protiv braće nakon što je identifikovalo još četiri navodne žrtve, a koje se zasnivaju na dokazima koje je sakupila policija Bedfordšira.

Dvojica braće negirala su optužbe za seksualno zlostavljanje i trgovinu ljudima, tvrdeći da su nasilne i mizogine izjave izvučene iz konteksta ili da su zamišljene kao šale.

Očekuje se da će se pred sudijom za prekršaje u Majamiju pojaviti kasnije danas.

Njima dvojici nije određena kaucija, a u narednim nedeljama biće razmotreno da li su ispunjeni uslovi za izručenje Velikoj Britaniji, a konačnu odluku o tome doneće američki državni sekretar Marko Rubio.

Odvojeno, protiv braće Tejt u Rumuniji su i dalje na snazi optužnice i krivične istrage za trgovinu ljudima, trgovinu maloletnicama, formiranje kriminalne grupe i pranje novca.

Autor: Marija Radić