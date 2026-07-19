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Uhapšeni influenseri, braća Endru i Tristan Tejt: Oglasile se američke vlasti, pojavile se nove žrtve

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Andreea Alexandru ||

Braća influenseri Endru i Tristan Tejt uhapšeni su u subotu u Majamiju, saopštila je danas američka Služba maršala.

Američke vlasti nisu odmah objavile za šta su optužena braća Tejt, ali portparol Službe maršala, Brejdi MekKaron, rekao je za AP da je nalog za hapšenje zapečaćen, prenosi CBS Njuz.

"Danas su američki maršali u Južnom okrugu Floride uhapsili Endrua i Tristana Tejta u skladu sa ekstradicijskim postupkom. Ova hapšenja izvršena su u skladu sa međunarodnim ugovorima i sporazumima o saradnji organa za sprovođenje zakona koji regulišu ekstradicije ministarstva pravde", saopštio je portparol ministarstva pravde SAD.

Foto: Tanjug AP/Andreea Alexandru

U saopštenju se navodi da je britanska Krunska tužilačka služba, organizacija koja vodi krivične slučajeve u Engleskoj, saopštila da su se javile još četiri žrtve braće što je dovelo do novih optužbi za silovanje, trgovinu ljudima u seksualne svrhe, napad i dečju/ekstremnu pornografiju.

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Autor: Marija Radić

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