Putnik sa KRUZERA SMRTI se zaražen vratio u Švajcarsku: Sada je u bolnici, oglasile se vlasti

Vlada Švajcarske saopštila je danas da se muškarac zaražen hantavirusom nalazi na lečenju u Cirihu, ističući da trenutno ne postoji opasnost po stanovništvo.

Kako se navodi, muškarac se vratio u Švajcarsku nakon što je bio na kruzeru "MV Hondius", gde je zabeleženo više slučajeva zaraze, prenosi BBC.

Po povratku sa putovanja iz Južne Amerike krajem aprila, javio se u Univerzitetsku bolnicu u Cirihu nakon što je osetio simptome.

Švajcarske vlasti su saopštile da je pacijent odmah stavljen u izolaciju, naglašavajući da "u ovom trenutku ne postoji opasnost po javnost".

Nadležni organi ispituju da li je tokom bolesti bio u kontaktu sa drugim osobama.

Muškarac je na putovanju bio u pratnji supruge, koja za sada ne pokazuje simptome, ali se iz predostrožnosti, takođe, nalazi u izolaciji.

Kruzer "MV Hondius" na kojem je izbila epidemija hantavirusa trebalo bi da zaplovi prema Kanarskim ostrvima sa Zelenortskih Ostrva, gde je trenutno usidren, saopštilo je špansko Ministarstvo zdravlja. Kretanje broda možete pratiti ovde.

Ministarstvo je potvrdilo sinoć da će primiti brod "MV Hondius" na Kanarskim ostrvima "za tri ili četiri dana", ali još nije odlučeno u koju će luku u Španiji brod nakon toga tačno pristati. Međutim, predsednik Kanarskih ostrva kaže da neće dozvoliti da brod pristane.

Nakon ove izjave, španski premijer Pedro Sančez organizovaće sastanak sa nadležnim ministrima, kako bi se odlučilo šta je dalji korak španskih vlasti.

Podsetimo, tri putnika su preminula nakon što je sa brod isplovio iz Argentine, na putovanje preko Atlantika, pre oko mesec dana.

Prvi putnik preminuo je 11. aprila, stariji muškarac, državljanin Holandije, a nešto više od dve nedelje kasnije preminula je njegova supruga. Koja se prethodno iskrcala sa broda sa telom svog supruga na ostrvu Sveta Jelena. Narednog dana jedan putnik je transportovan u Južnu Afriku sa simptomima i kod njega je potvrđeno prisustvo hantavirusa. Svet je 2. maja potresla vest da je na brodu preminuo još jedan putnik, državljanin Nemačke.

Sa putnikom koji se leči u Švajcarskoj broj slučajeva kod kojih je potvrđen hantavirus ili se na njega sumnja, porastao je na 8.

Autor: S.M.