Toplotni talas pogodio Uzbekistan: Temperature dostigle i 48 stepeni

Vlasti Uzbekistana uvele su danas vanredne mere zbog snažnog toplotnog talasa koji je zahvatio zemlju, usporile saobraćaj metroa, ograničile kretanje teretnih vozila, zatvorile vrtiće u pojedinim regionima i pojačale aktivnosti hitnih službi, pošto su temperature u pojedinim delovima zemlje dostigle i 48 stepeni Celzijusa.

Veći deo Uzbekistana prethodnih dana zabeležio je temperature između 42 i 45 stepeni Celzijusa, dok su u južnim i pustinjskim oblastima izmerene vrednosti od 46 do 48 stepeni, što je izazvalo poremećaje u svakodnevnom životu i dodatno opteretilo javne službe.

Vatrogasno-spasilačke ekipe dežurale su neprekidno u blizini pijaca, tržnih centara i drugih mesta na kojima se okuplja veliki broj ljudi kako bi sprečile izbijanje požara i brzo reagovale u slučaju vanrednih situacija, navodi Juronjuz.

Načelnik Informativne službe Ministarstva za vanredne situacije Murat Sadikov izjavio je da ministarstvo već nekoliko dana sprovodi takve aktivnosti u stambenim četvrtima.

Ministarstvo za vanredne situacije pojačalo je i kampanju informisanja građana o zaštiti od ekstremno visokih temperatura.

"Intenzivno informišemo građane o preporukama kako da se zaštite od vrućine i njenih posledica. Savetujemo ljudima da piju što više vode i nose svetlu, idealno belu pamučnu odeću", naveo je Sadikov.

Gradske vlasti Taškenta povećale su učestalost pranja i polivanja glavnih gradskih saobraćajnica, kao i zalivanja drvoreda i zelenih površina.

Fontane širom glavnog grada puštene su u neprekidan rad kako bi se ublažile posledice dugotrajnog toplotnog talasa na javnim površinama.

Stanovnici i posetioci navode da su iznenađeni naglim porastom temperatura, ističući da ovako visoke vrednosti nisu uobičajene za ovaj period godine u Uzbekistanu.

Mere koje su uvele vlasti deo su šireg odgovora u kojem učestvuju komunalne službe, preduzeća javnog prevoza, obrazovne ustanove i službe za vanredne situacije.

Preduzeća koja upravljaju javnim prevozom i regionalne vlasti uvele su dodatne mere radi zaštite infrastrukture i smanjenja bezbednosnih rizika.

U Taškentu vozovi metroa na nadzemnim deonicama privremeno saobraćaju brzinom od 40 kilometara na čas umesto uobičajenih 60 kilometara na čas.

Kompanija "Taškent metro" saopštila je da je ograničenje uvedeno zato što je temperatura šina na nadzemnim deonicama premašila dozvoljenih 55 stepeni Celzijusa, a smanjena brzina primenjivaće se svakodnevno do 18 časova.

Regionalne vlasti navele su da temperatura kolovoza može da dostigne između 70 i 80 stepeni Celzijusa, što dovodi do omekšavanja asfalta i povećava rizik od njegovog oštećenja pod teretom teških kamiona.

Zbog ekstremno visokih temperatura privremeno su zatvoreni i vrtići u pojedinim delovima zemlje.

Autor: Marija Radić