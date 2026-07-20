Evropska komisija kaznila AliExpress sa 550 miliona evra zbog kršenja Zakona o digitalnim uslugama

Evropska komisija izrekla je regulatornu kaznu kompaniji AliExpress u iznosu od 550 miliona evra zbog kršenja obaveza propisanih Aktom o digitalnim uslugama (DSA). Kako se navodi u zvaničnom saopštenju, platforma je kažnjena jer nije pokazala dužnu pažnju u proceni i ublažavanju sistemskih rizika koji se odnose na širenje i prodaju ilegalnih, nebezbednih i falsifikovanih proizvoda.

Evropska komisija je utvrdila da AliExpress nije ispunio svoje zakonske obaveze u nekoliko ključnih segmenata koji se tiču analize pretnji po potrošače na tržištu Evropske unije . AliExpress nije adekvatno procenio da li ima dovoljno ljudstva za pregled spornih artikala. Kompanija se previše oslanjala na automatizovane sisteme, potpuno zanemarujući nesrazmeru između broja ljudskih moderatora i njihovog stvarnog obima posla.

Sistemi za preporuke i oglašavanje na platformi zapravo su pojačavali vidljivost ilegalnih proizvoda. Testiranja Komisije pokazala su da su mnogi sporni artikli agresivno preporučivani korisnicima pre nego što bi uopšte bili uklonjeni. Platforma se oslanjala na samo jedan indikator koji nije mogao realno da izmeri koliko uspešno sistem moderacije sprečava pojavljivanje ili ponovno pojavljivanje opasnih proizvoda u sličnim oblicima.

Pored loše procene, AliExpress je pao i na ispitu primene konkretnih mera za ublažavanje opasnosti. Komisija je locirala četiri kritična operativna nedostatka . Širok spektar nelegalnih proizvoda — od falsifikata, preko nebezbednih igračaka, pa sve do opasnih kozmetičkih preparata — cirkulisao je platformom nedeljama nakon što bi bio detektovan. Penalni sistem prema nesavesnim trgovcima nije adekvatno sprovođen u praksi, pa su prodavnice koje su više puta uhvaćene u prodaji ilegalne robe nesmetano nastavljale sa radom. Zlonamerni trgovci su lako zaobilazili bezbednosne provere tako što su proizvode namerno svrstavali u pogrešne robne kategorije gde su pravila fleksibilnija.

AliExpress nije obezbedio dovoljno osoblja da verifikuje ispravnost kategorizacije pre objave. Obavezni sistem „autorizacije brenda“ pokazao se kao neefikasan i podkapacitiran. Falsifikovani proizvodi su masovno preplavljivali platformu, nanoseći direktnu štetu kako pravima potrošača, tako i legitimnim kompanijama koje ulažu u dizajn, bezbednosne testove i inovacije. Prilikom obračuna kazne od 550 miliona evra, Brisel je uzeo u obzir prirodu i težinu prekršaja, broj pogođenih korisnika u EU, kao i trajanje ovih nepravilnosti koje su kontinualno trajale najmanje do juna 2025. godine. Kao olakšavajuća okolnost uzeta je u obzir činjenica da je Akt o digitalnim uslugama (DSA) još uvek relativno nov pravni mehanizam.

Rok za reakciju: AliExpress sada ima rok do 20. oktobra 2026. godine da Evropskoj komisiji podnese zvanični akcioni plan sa jasnim merama za otklanjanje ovih sistemskih propusta.

Evropski odbor za digitalne usluge će nakon toga imati mesec dana da iznese svoje mišljenje, a potom će Komisija doneti konačnu odluku i odrediti razuman period za implementaciju. Ukoliko AliExpress ne postupi po ovoj odluci, suočiće se sa periodičnim penalima i dodatnim finansijskim sankcijama. Evropska komisija je formalni postupak protiv AliExpress-a pokrenula 14. marta 2024. godine. Iako je platforma u junu 2025. godine prihvatila niz pravno obavezujućih obaveza koje su pokrile transparentnost oglašavanja i mehanizme za rešavanje žalbi, pitanja dubinske procene i suzbijanja ilegalne robe ostala su van tog paketa. Današnja odluka o stopiranju neusklađenosti bazirana je na detaljnoj analizi izveštaja o rizicima iz 2023. i 2024. godine, formalnim zahtevima za informacije, kao i nezavisnim testiranjima samih službi Evropske komisije.

Autor: Pink.rs