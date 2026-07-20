Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Ruske Federacije Marija Zaharova ponovo je oštro kritikovala trend povećanja odbrambenih budžeta evropskih zemalja, označivši ove korake kao „alarmantne“ i „antiruske“.

Na ove optužbe zvanične Moskve reagovala je ekspertska operativna grupa Evropske unije za borbu protiv dezinformacija, EUvsDisinfo, ocenivši da ovakva retorika Kremlja zapravo jasno razotkriva stvarne namere Rusije na kontinentu.U svom najnovijem obraćanju javnosti, Zaharova je nastojala da legitimne odbrambene napore i povećanje izdvajanja za vojne budžete unutar Evropske unije prikaže kao čin neprijateljstva i eskalacije usmerene direktno protiv Moskve.

Sa druge strane, bezbednosni eksperti i analitičari EUvsDisinfo upozoravaju da je reč o prepoznatljivoj strategiji zamene teza, gde se odbrambene mere i jačanje kapaciteta odvraćanja sistematski etiketiraju kao „rusofobične“.

„Činjenica da Kremlj oseća potrebu da svaku evropsku odbrambenu potrošnju, koja je eksplicitno usmerena na odvraćanje, okarakteriše kao ’rusofobičnu’, govori nam veoma mnogo o njegovim stvarnim namerama“, navodi se u reagovanju EUvsDisinfo. Fokusiranjem na evropske vojne budžete, Moskva pokušava da izvrši informativni pritisak i delegitimiše napore evropskih država da osiguraju svoj vazdušni prostor i teritorijalni integritet. Analitičari ističu da, ukoliko Kremlj odbrambene i unutrašnje odluke suverenih evropskih država vidi kao pretnju, to implicira da Moskva snažnu i naoružanu Evropu posmatra kao prepreku za sopstvene dugoročne geopolitičke aspiracije i projekciju moći. Označavanje svakog koraka Zapada kao „antiruskog“ služi i za unutrašnju upotrebu u Rusiji, kako bi se održao narativ o navodnom „okruženju“ i opravdale sopstvene agresivne spoljnopolitičke akcije.

Autor: Pink.rs