STRAVIČAN MASAKR U NEMAČKOJ: Muškarac zbog ćerke ubio šestoro ljudi

Muškarac koji je u sporu oko starateljstva nad ćerkom navodno ubio šest osoba u domu za majke i decu u Štadeu, preminuo je. Četrdesetpetogodišnjak je, prema saopštenju portparolke pravosuđa, izvršio samoubistvo, piše Mopo.de.

Fatih G. (45) i njegova supruga izgubili su starateljstvo nad zajedničkom trogodišnjom ćerkom. Njemu je bilo stavljeno na teret da je dete povredio tresući ga. Tokom razgovora 29. juna u domu za majke i decu u Štadeu dogodio se jedan od najtežih zločina u istoriji severne Nemačke.

Tog dana je Fatih G. došao u ustanovu, gde su boravili njegova supruga i ćerka. Nakon mirnog razgovora sa predstavnicima nadležnih službi i zaposlenima doma, izašao je do automobila, vratio se naoružan i otvorio vatru. Ubio je šest osoba - zaposlene u centru za socijalni rad i u samoj ustanovi.

Nakon počinjenog zločina pokušao je da pobegne kolima, ali je ubrzo uhvaćen i sproveden u pritvor. U utorak ujutro pronađen je mrtav u svojoj ćeliji u zatvoru u Bremervordu. Prema nalazima lekara, preminuo je usled davljenja. Istražitelji smatraju da je reč o samoubistvu i da nema tragova trećeg lica.

pročitajte još Udario je 21 PUT ČEKIĆEM U GLAVU i opljačkao: Objavljeni stravični detalji ubistva bivše britanske poslanice

Autor: Marija Radić