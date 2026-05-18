EPILOG KRVAVOG PIRA KOD KISELJAKA: Preminuo muškarac koji je ubio taštu i teško ranio suprugu

Muškarac koji je jutros u naselju Jehovac kod Kiseljaka ubio svoju taštu, a zatim teško povredio suprugu, preminuo je u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu usled povreda zadobijenih nakon samoranjavanja.

Podsetimo se, drama se odvijala jutros kada je Policijskoj stanici Kiseljak prijavljeno da je oko 7:55 časova u porodičnoj kući u naselju Jehovac upotrebljeno vatreno oružje.

Prema dosadašnjim informacijama, Miro Pecirep je iz vatrenog oružja ubio svoju taštu, dok je njegova supruga zadobila teške povrede.

Nakon pucnjave, povređen je i muškarac koji je prevezen u KCUS, gde je preminuo.

Na licu mesta tokom dana biće obavljen uviđaj pod nadzorom nadležnog tužilaštva, a okolnosti ove porodične tragedije se još uvek utvrđuju.

Autor: S.M.