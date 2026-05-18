UBIO TAŠTU I RANIO SUPRUGU: Jeziv zločin u Kiseljaku, policija traga za napadačem

Ministarstvo unutrašnjih poslova SBK proverava informaciju koju su jutros dobili o pucnjavi u Kiseljaku, u naselju Jehovac.

Prve nezvanične informacije CH govore da je počinilac ubio taštu, a teško ranio suprugu.

"Dana 18.05.2026. godine, u 07.55 sati, u PS Kiseljak je telefonskim putem, od strane NN lica, prijavljeno da je došlo do upotrebe vatrenog oružja, u naselju Jehovac, opština Kiseljak. Na lice mesta su upućeni policijski službenici PS Kiseljak, koji su potvrdili navode prijave, odnosno da je došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane lica M.P., rođenog 1972. godine, iz Kiseljaka, prema dva člana uže porodice (ženskog pola), od kojih je jedno lice smrtno stradalo, dok je drugo teško povređeno.

- Pripadnici Jedinice za specijalističku podršku MUP SBK/KSB Travnik trenutno rade na lociranju, pronalasku i lišavanju slobode izvršioca navedenog krivičnog dela. O svim daljim merama i radnjama koje budu preduzeli policijski službenici MUP SBK/KSB, a povodom navedenog događaja, bićete blagovremeno obavešteni - potvrđeno je za CH iz MUP-a SBK.

Autor: D.Bošković