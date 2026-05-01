Potraga za ubicom žene iz Omladinskih radnih brigada je u toku: Policija sumnja da se OVDE krije, s njim je i ćerka

Veliki broj pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS) nalazi se na području Darive. Reč je o lokaciji za koju se sumnja da se na njoj nalazi muškarac osumnjičen za ubistvo u sarajevskom naselju Dobrinja.

Kako nezvanično saznaje Klix, automobil kojim je pobegao viđen je na popularnom sarajevskom šetalištu Dariva.

Nakon ubistva žene na Dobrinji, muškarac je, prema prvim informacijama, pobegao s detetom, ćerkom (5).

Pripadnici MUP-a KS su i dalje na Dobrinji, gde je u toku uviđaj.

Ubistvo se, podsjećamo, dogodilo u ulici Omladinskih radnih brigada, a policiji je sve prijavljeno oko 16:15 sati.

Autor: Marija Radić