AKTUELNO

Region

MONSTRUOZNI ZLOČIN U KISELJAKU! Muškarac ubio taštu i ranio suprugu, policija munjevito reagovala

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pixabay.com, Privatna arhiva ||

Muškarac koji je jutros ubio taštu i ranio suprugu u Kiseljaku uhapšen je nakon policijske potrage za njim.

Jutros je u mestu Jehovac došlo do teškog ubistva kada je muškarac pucao u punu i suprugu.

Policija je zvanično potvrdila da je došlo do pucnjave jutros prije osam sati i da je muškarac pucao u dvije ženske osobe koje su članovi njegove porodice. Nezvanično, riječ je o supruzi koja je ranjena i punici koja je ubijena.

Portparol MUP-a SBK Muamer Karadža potvrdio je za Klik.ba da je ubica uhapšen.

- Uspešno je lociran uz pomoć pripadnika Obaveštajno sigurnosne agencije, nakon čega je navedeno lice lišeno slobode s vidljivim povredama. Trenutno se nalazi u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu - kazao je Karadža.

Inače, riječ je o M. P., rođen 1972. godine iz Kiseljaka, koji je i sebe radio nakon što je pucao u članove uže porodice.

Autor: A.A.

#Jehovac

#Kiseljak

#Muškarac

#Ubistvo

#Zločin

POVEZANE VESTI

Region

UBIO TAŠTU I RANIO SUPRUGU: Jeziv zločin u Kiseljaku, policija traga za napadačem

Region

Uhapšen muškarac koji je ubio ženu u Omladinskih radnih brigada: Poznato šta se desilo sa ćerkom (5)

Hronika

OVO JE MUŠKARAC KOJI JE UBIO BIVŠU SUPRUGU U UROŠEVCU: Došao u Centar za socijalni rad, pa izvršio stravičan zločin

Hronika

UŽASNO NASILJE U CENTRU BEOGRADA! Muškarac tukao taštu (79), šutnuo je u stomak, pa nasrnuo i na suprugu

Hronika

HOROR NAKON PROSLAVE U BEOGRADU: Muškarac ranio ženu i sebe - Krenuo da ostavi pištolj u kasetu, METAK PROŠAO kroz njega i pogodio suprugu

Region

Ubio jednu osobu, dve teško ranio: Uhapšen krvnik iz Međimurja