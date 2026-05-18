MONSTRUOZNI ZLOČIN U KISELJAKU! Muškarac ubio taštu i ranio suprugu, policija munjevito reagovala

Muškarac koji je jutros ubio taštu i ranio suprugu u Kiseljaku uhapšen je nakon policijske potrage za njim.

Jutros je u mestu Jehovac došlo do teškog ubistva kada je muškarac pucao u punu i suprugu.

Policija je zvanično potvrdila da je došlo do pucnjave jutros prije osam sati i da je muškarac pucao u dvije ženske osobe koje su članovi njegove porodice. Nezvanično, riječ je o supruzi koja je ranjena i punici koja je ubijena.

Portparol MUP-a SBK Muamer Karadža potvrdio je za Klik.ba da je ubica uhapšen.

- Uspešno je lociran uz pomoć pripadnika Obaveštajno sigurnosne agencije, nakon čega je navedeno lice lišeno slobode s vidljivim povredama. Trenutno se nalazi u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu - kazao je Karadža.

Inače, riječ je o M. P., rođen 1972. godine iz Kiseljaka, koji je i sebe radio nakon što je pucao u članove uže porodice.

