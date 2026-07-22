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Zelenski potvrdio udare na ruske logističke centre i plovila „flote u senci“ u Krasnodarskom i Stavropoljskom kraju

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Julia Demaree Nikhinson ||

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da su Odbrambene snage Ukrajine izvele uspešne napade dalekometnim naoružanjem na važne ciljeve unutar Ruske Federacije, sa fokusom na Krasnodarski i Stavropoljski kraj.

Prema njegovim rečima, mete napada bili su ključni logistički centri preko kojih se ruska vojska snabdeva komponentama za dronove, navigacionom opremom i drugom vojnom tehnikom, kao i još jedno skladište nafte u tom regionu.

Pored ciljeva na kopnu, ukrajinske snage su izvele udare i u akvatoriju Crnog i Azovskog mora, gde su pogođeni jedan tanker i četiri teretna broda koji pripadaju takozvanoj ruskoj „floti u senci“. Zelenski je naglasio da je reč o pravednom prenošenju ratnih dejstava na teritoriju Rusije i izrazio zahvalnost svim pripadnicima ukrajinske vojske koji su učestvovali u ovoj operaciji.

Govoreći o daljim mogućnostima za okončanje sukoba, ukrajinski predsednik je istakao da je Kijev predao ruskoj strani sve predloge za postizanje mira i da je neophodno primorati Moskvu da se okrene diplomatiji kako bi se uspostavio trajan mir.

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