Zelenski: Ukrajina je uvela dodatne sankcije protiv ruske tankerske flote u senci

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpisao je danas dekret kojim se uvode sankcije protiv kompanija koje opslužuju rusku tankersku flotu u senci koje uprkos sankcijama transportuju naftu, kao i protiv "propagandista Kremlja".

"Nastavljamo sinhronizaciju sankcija sa Evropskom unijom. Potpisao sam dekret o uvođenju sankcija protiv kompanija koje opslužuju rusku tankersku flotu (u senci) i uprkos sankcijama transportuju naftu. Postoje i nove sankcije protiv propagandista Kremlja i kriminalaca umešanih u sajber napade protiv Ukrajine i naših partnera. Suprotstavljamo se svim pokušajima ruskog režima da destabilizuje situaciju u Ukrajini", objavio je Zelenski na svom Telegram kanalu, prenosi agencija Ukrinform.

Na veb-sajtu predsednika Ukrajine navodi se da su nova ograničenja uvedena protiv 10 fizičkih i 6 pravnih lica.

"Među njima su pojedinci koji, preko svojih kompanija, obezbeđuju snabdevanje i izvoz ruske nafte, propagandisti povezani sa Kremljem i članovi terorističke grupe GRU, koja je vršila sajber napade na vladine organizacije u Ukrajini i drugim zemljama kako bi dobijali poverljive informacije i destabilizovala političku situaciju", navodi se u saopštenju i dodaje da su sankcionisane kompanije registrovane u Rusiji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i u Vijetnamu.

Zelenski je naveo da je Ukrajina tokom prošle godine sinhronizovala sa svojim partnerima 15 paketa sankcija.

"Izuzetno je važno da nastavimo sa vršenjem zajedničkog pritiska na agresora, da blokiramo mogućnosti za finansiranje ruskih ratnih operacija i subverzivnih aktivnosti protiv zemalja Evropske unije i NATO", navodi se u saopštenju ukrajinskog predsednika i dodaje da su prošlog decembra stupile na snagu ukrajinske sankcije protiv skoro 700 brodova ruske "flote u senci" koja uprkos međunarodnim sankcijama prevozi naftne derivate.