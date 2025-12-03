AKTUELNO

Udarno! Rumunija preuzima Lukoil

Foto: Pixabay.com

Rumunska vlada odobrila je dekret kojim se omogućava preuzimanje lokalnih resursa kompanija koje podležu međunarodnim sankcijama, među kojima je i ruski Lukoil.

Dekret daje Vladi Rumunije ovlašćenje da imenuje posebne upravitelje za kompanije koje zbog sankcija mogu da naruše tamošnju privredu, izazovu skokove cena ili ugroze energetsku sigurnost, prenosi Rojters.

Za takav korak je potrebno prethodno obobrenje najvišeg rumunskog saveta za odbranu, dodaje se u saopštenju.

Lukoil u Rumuniji poseduje 320 benzinskih stanica, treću najveću rafineriju u zemlji i prava za istraživanje nafte i gasa u sektoru Crnog mora.

Rafinerija, koja snabdeva oko četvrtinu rumunskog tržišta goriva, već je nekoliko nedelja zatvorena zbog redovnog održavanja.

Zvaničnici tvrde da Rumunija ima dovoljno rezervi goriva da izbegne skokove cena koji bi mogli dodatno pogoršati inflaciju, trenutno najvišu u Evropskoj uniji.

Dekret takođe omogućava rumunskoj vladi da preuzme kontrolu nad Lukoilovim istraživačkim pravima u Crnom moru.

Ovaj potez Rumunije dolazi nakon slične inicijative susedne Bugarske, pošto su vlastii u Sofiji izglasali zakon koji Lukoilovu rafineriju u Burgasu stavlja pod nadzor države.

Autor: A.A.

