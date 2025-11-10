Lukoil obustavlja rad na naftnom polju zbog američkih sankcija - poznato je i gde

Ruska naftna kompanija Lukoil saopštila je danas da obustavlja rad na svom najvećem projektu u Iraku, naftnom polju Vest Kurna-2, nakon što su američke i britanske sankcije blokirale njeno poslovanje i finansijske tokove.

Iračke vlasti potvrdile su da su sve isplate Lukoilu, u gotovini i sirovoj nafti, zaustavljene od trenutka uvođenja sankcija.

Zbog nemogućnosti da prima uplate, kompanija je obavestila iračko Ministarstvo nafte da ne može da nastavi redovne operacije, prenosi Rojters.

Ako se situacija ne reši u narednih šest meseci, Lukoil će potpuno obustaviti proizvodnju i povući se iz projekta, navodi jedan visoki irački zvaničnik.

Na naftnom polju Vest Kurna-2 se trenutno proizvodi oko 480.000 barela nafte dnevno, što čini približno devet odsto ukupne iračke proizvodnje i predstavlja najvredniji inostrani projekat Lukoila.

Sankcije su dovele i do otkazivanja isporuka tri tankera sa naftom namenjenom za kompenzaciju Lukoilu. Iračka državna kompanija SOMO neće moći da nastavi saradnju sve dok se ne pronađe način za plaćanja koja ne krše američke mere, saopštili su izvori iz sektora.

Lukoil je aktivirao klauzulu o tzv. višoj sili kako bi se zaštitio od mogućih kazni zbog neispunjenih ugovornih obaveza. Firma je istovremeno otkazala angažman svim stranim radnicima koji nisu ruski državljani, dodaje britanska agencija.

Autor: A.A.