AKTUELNO

Svet

KONAČNO REŠENA MISTERIJA Posle 74 GODINE nađeni ostaci aviona koji se srušio

Izvor: Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Oko 74 godine nakon pada aviona kompanije "Pan American Airways" kod obale Portorika, tim za potragu saopštio je da su ostaci letelice pronađeni na dnu Atlantskog okeana.

Kako je preneo Rojters, Fondacija za nasleđe vazduha i mora, zajedno sa drugim partnerima, među kojima je i ekipa serije "Discovery Channel", "Unknown Expedition", pronašla je prošlog meseca ostatke aviona "Clipper Endeavor" kod severne obale Portorika.

Avion tipa Daglas DC-4 srušio se u okean ubrzo nakon poletanja iz Portorika 11. aprila 1952. godine. U letelici je bilo 64 putnika i pet članova posade.

Iako su svi u avionu preživeli početni udar, spaseno je samo 12 putnika i pet članova posade.

Promene u vazduhoplovnoj bezbednosti

Katastrofa je dovela do značajnih promena u vazduhoplovnoj bezbednosti, uključujući:

uvođenje bezbednosnih brifinga pre leta

demonstracija procedura za vanredne situacije

- Svi smo zapanjeni i oduševljeni ovim otkrićem, ali i ponizni dok se prisećamo onoga što se na tom mestu dogodilo pre toliko godina - rekao je predsednik Fondacije za nasleđe vazduha i mora, Ras Metjuz.

U potrazi je učestvovala i kompanija "Deep Sea Vision", a korišćeni su sonar visoke rezolucije i autonomni podvodni dronovi.

Ostaci aviona pronađeni su na dubini od gotovo 600 metara, čime je razrešena dugogodišnja misterija o mestu gde je letelica završila nakon pada.

Autor: S.M.

#Avion

#Misterija

#Potraga

#ostaci

#pad

POVEZANE VESTI

Svet

PRONAĐENI OSTACI ŽENE KOJA JE NESTALA PRE ČETIRI GODINE: U zločinu učestvovalo više osoba?!

Svet

U TOKU POTRAGA ZA PUTNICIMA Boing iznenada nestao sa radara, pa se srušio: Pronađena olupina aviona

Svet

HOROR! NAĐENI OSTACI 12 TELA: Tajno zakopana u meksičkoj državi koja se graniči s Amerikom

Svet

Oglasio se Dmitrij Peskov o padu aviona u Vašingtonu: "Potvrđeno je da..."

Hronika

UŽAS U KOŠUTNJAKU: Pronađeni ljudski ostaci, u toku istraga

Svet

TRAGEDIJA U AMERICI - U padu aviona poginula cela posada