KONAČNO REŠENA MISTERIJA Posle 74 GODINE nađeni ostaci aviona koji se srušio

Oko 74 godine nakon pada aviona kompanije "Pan American Airways" kod obale Portorika, tim za potragu saopštio je da su ostaci letelice pronađeni na dnu Atlantskog okeana.

Kako je preneo Rojters, Fondacija za nasleđe vazduha i mora, zajedno sa drugim partnerima, među kojima je i ekipa serije "Discovery Channel", "Unknown Expedition", pronašla je prošlog meseca ostatke aviona "Clipper Endeavor" kod severne obale Portorika.

Avion tipa Daglas DC-4 srušio se u okean ubrzo nakon poletanja iz Portorika 11. aprila 1952. godine. U letelici je bilo 64 putnika i pet članova posade.

Iako su svi u avionu preživeli početni udar, spaseno je samo 12 putnika i pet članova posade.

ALERT: Research team found the Pan Am flight that crashed 74 years ago, killing 52 people, and changed airline industry standards forever.



A Pan Am flight on April 11, 1952, was headed from Puerto Rico to New York with 64 passengers and five crew members aboard.



It crashed… pic.twitter.com/qU9HO7epWq — E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) 22. јул 2026.

Promene u vazduhoplovnoj bezbednosti

Katastrofa je dovela do značajnih promena u vazduhoplovnoj bezbednosti, uključujući:

uvođenje bezbednosnih brifinga pre leta

demonstracija procedura za vanredne situacije

- Svi smo zapanjeni i oduševljeni ovim otkrićem, ali i ponizni dok se prisećamo onoga što se na tom mestu dogodilo pre toliko godina - rekao je predsednik Fondacije za nasleđe vazduha i mora, Ras Metjuz.

U potrazi je učestvovala i kompanija "Deep Sea Vision", a korišćeni su sonar visoke rezolucije i autonomni podvodni dronovi.

Ostaci aviona pronađeni su na dubini od gotovo 600 metara, čime je razrešena dugogodišnja misterija o mestu gde je letelica završila nakon pada.

Autor: S.M.