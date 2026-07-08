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U TOKU POTRAGA ZA PUTNICIMA Boing iznenada nestao sa radara, pa se srušio: Pronađena olupina aviona

Izvor: Tanjug, Foto: Pixabay.com ||

Pakistanski spasioci pronašli su olupinu Boingovog teretnog aviona tokom operacije podvodne potrage u vodama Arapskog mora, 12 sati nakon što je letelica nestala sa radara kod obale Karačija.

U toku su napori da se pronađe pet članova posade koji su bili u avionu, saopštile su pakistanske vlasti, prenosi Rojters.

Olupina teretnog Boinga 737 kompanije K2 Ervejz pronađena je 53 nautičke milje (98 kilometara) južno od luke Ormara, saopštila je Pakistanska uprava za civilno vazduhoplovstvo.

Iznenada nestao sa radara, pa pao u more

K2 Ervejz, operater aviona, saopštio je da su posadu činila dva pilota, dva inženjera i jedan pomoćni radnik.

Vlasti nisu dale zvaničnu izjavu o njihovom statusu, iako je pakistanski premijer Šehbaz Šarif izrazio "iskreno saučešće" njihovim porodicama.

Servis za praćenje letova Flightradar24 saopštio je da je avion, po svemu sudeći, pao u more jugozapadno od Karačija nakon niza naglih promena visine.

Autor: S.M.

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