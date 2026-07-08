Evo šta se zna o Boeingu 737 koji je nestao iznad mora: Piloti prijavili kvar, a onda je avion nestao s radara

Rutinski teretni let iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ka Pakistanu pretvorio se u pravu dramu u utorak uveče, nakon što je teretni avion Boeing 737-400 kompanije K2 Airways nestao sa radara iznad Arapskog mora, svega nekoliko minuta nakon što je posada prijavila ozbiljan kvar na navigacionom sistemu.

Prema saopštenju Pakistanske uprave aerodroma (PAA), avion na letu KTA-1732, koji je leteo iz Šardže za Karači, oko 21.18 časova po lokalnom vremenu uspostavio je kontakt sa kontrolom leta u Karačiju i prijavio probleme sa navigacijom, tražeći hitnu pomoć pri određivanju kursa.

Samo tri minuta kasnije, radarski podaci pokazali su da je avion iznenada skrenuo udesno, nakon čega je počeo naglo da gubi visinu brzinom od gotovo 15.000 stopa u minuti. Nekoliko trenutaka kasnije prekinuta je sva komunikacija, a letelica je nestala sa radara oko 155 nautičkih milja (oko 300 kilometara) zapadno od Karačija, iznad Arapskog mora.

Uprkos višestrukim pokušajima kontrole leta da uspostavi vezu sa posadom, odgovora nije bilo. Prema vazduhoplovnim izvorima, u pitanju je bio Boeing 737-400, registracije AP-BOI, sa pet članova posade.

Pakistanska uprava aerodroma odmah je aktivirala Centar za koordinaciju spasavanja i pokrenula veliku akciju potrage i spasavanja u kojoj učestvuju pomorske i vazduhoplovne službe.

Prema dosadašnjim informacijama, više izvora navodi da je avion verovatno pao u Arapsko more, ali pakistanske vlasti za sada nisu zvanično potvrdile pad letelice niti su saopštile sudbinu pet članova posade.

Nakon završetka potrage očekuje se pokretanje zvanične istrage koja bi trebalo da utvrdi uzrok iznenadnog gubitka kontakta sa avionom.

Autor: Marija Radić