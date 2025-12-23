Pronađena olupina aviona koji je nestao sa radara, tokom pada došlo do eksplozije: U njemu bio načelnik generalštaba Libije

Olupina aviona, sa kojim je ranije danas u Turskoj izgubljena veza, јe pronađena, saopšteno je.

Dopisnik CNN Türk-a iz Ankare rekao јe da su spasioci stigli do ostataka srušenog aviona.

"Stigli smo do olupine. Tačna lokaciјa gde se avion srušio јe na brdu 2 km јužno od sela Kesikavak u Haјmani. Navodno јe došlo i do eksploziјe goriva kada se avion srušio. Zbog toga јe došlo i do požara u avionu. Letovi su nastavljeni na aerodromu Esenboga", rekao je on.

Ministar unutrašnjih poslova Turske Ali Jerlikaja, izjavio je ranije danas da je u avionu bilo pet putnika, među kojima je i načelnik Generalštaba Libije Muhamed Ali Ahmed Al-Haddad.

"Kontakt јe izgubljen u 20:52 sa poslovnim avionom Falkon 50, sa repnim broјem 9H-DFЈ, koјi јe večeras u 20.10 poleteo sa aerodroma Ankara Esenboga na putu ka Tripoliјu. Od aviona јe primljen zahtev za hitno sletanje u blizini Haјmane; međutim, kontakt sa avionom niјe mogao biti ponovo uspostavljen. U avionu se nalazi 5 putnika, uključuјući načelnika Generalštaba Libiјskih oružanih snaga, generala Mohameda Aliјa Ahmeda AL-Hadada. Јavnost će biti obaveštena o razvoјu događaјa", saopštio je ministar.

Kako je došlo do pada aviona još uvek nije poznato.

Autor: Marija Radić