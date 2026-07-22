Ogroman požar buknuo nadomak aerodroma Šarl de Gol, crni dim prekrio nebo: Drama u Francuskoj

Veliki požar izbio je u skladištu u mestu Mitri-Mori, u departmanu Sena i Marna, saznaje Le Figaro od vatrogasne službe. Gusti oblaci crnog dima bili su vidljivi kilometrima unaokolo oko 21 čas.

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se kako se dim širi iznad aerodroma Šarl de Gol, koji se nalazi na svega nekoliko stotina metara od mesta požara.

U izjavi za Le Figaro, uprava aerodroma saopštila je da požar "za sada nema nikakve posledice po vazdušni saobraćaj na aerodromu Šarl de Gol."

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🔸Deux sapeurs-pompiers professionnels sont morts hier après-midi, piégés dans leur camion lors d’un violent incendie de forêt près de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac.



Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez est attendu ce mercredi en Gironde. Une enquête… pic.twitter.com/k3Qvtr6H9Q — Little Think Tank (@L_ThinkTank) 22. јул 2026.

Toplotni talas povećao rizik od požara širom Francuske

Francuska se već nedeljama suočava sa posledicama snažnog toplotnog talasa koji je zahvatio veliki deo Evrope. Visoke temperature, suša i jak vetar stvorili su idealne uslove za brzo izbijanje i širenje požara, zbog čega su vatrogasne službe širom zemlje u stanju pojačane pripravnosti.

Poslednjih dana zabeleženo je više velikih požara u različitim delovima Francuske, a nadležne službe upozoravaju da bi ekstremne vrućine mogle da izazovu nove incidente. Meteorolozi navode da će vrela vazdušna masa iz Sahare zadržati veoma visoke temperature i narednih dana, što dodatno povećava opasnost od požara na otvorenom.

Vlasti pozivaju građane na oprez i apeluju da izbegavaju aktivnosti koje bi mogle da izazovu vatru, dok vatrogasci nastavljaju borbu sa požarima koji zbog visokih temperatura i suvog rastinja često izmiču kontroli.

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Autor: Marija Radić