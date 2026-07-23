Otvoren novi front: Huti pogodili saudijski tanker u Crvenom moru

Jemenski Huti rano jutros saopštili su da su izveli vojnu operaciju usmerenu na dva saudijska naftna tankera, dok izveštaji o pomorskoj bezbednosti navode da je jedan od brodova koje je ta grupa pomenula, tanker Encelia pod saudijskom zastavom, pogođen u Crvenom moru.

Huti tvrde da su tankere "ENCELIA" i "LAYLA" gađali sa više balističkih i krstarećih raketa, navodeći da su brodovi prekršili pomorsku blokadu koju je ova grupa, povezana sa Iranom, uvela Saudijskoj Arabiji.

Izvor iz oblasti pomorske bezbednosti rekao je da je tanker Encelia poslao poziv u pomoć, prijavivši da je pogođen raketom dok se nalazio u blizini spoljne granice saudijske luke Džizan u Crvenom moru, nakon čega je na brodu izbio požar.

Britanska kompanija za upravljanje pomorskim rizicima Vanguard saopštila je da je saudijski tanker ENCELIA pogođen nepoznatim projektilom u desni bok, oko 70 nautičkih milja jugozapadno od saudijskog grada Al Šukajk, u 20 časova po GMT-u.

Britanska agencija za pomorske trgovinske operacije (UKMTO) saopštila je da je primila prijavu o incidentu u istom području. Prema navodima agencije, kapetan tankera prijavio je da je brod pogođen nepoznatim projektilom, koji je izazvao požar koji je posada uspela da gasi. UKMTO je dodao da nema prijavljenih povređenih niti zagađenja životne sredine.

BREAKING: A Saudi oil tanker is on fire after being struck by the Houthis approximately 70 km north of the Yemeni border, according to UKMTO.



The vessel had departed from Yanbu before the reported attack. The Yemeni Houthis later said "large-scale operations are underway."… pic.twitter.com/RcUrtPA46X — The Hormuz Report (@HormuzReport) 23. јул 2026.

Za sada nije potvrđeno da li se izveštaj UKMTO odnosi upravo na tanker Encelia, iako se lokacija i opis incidenta poklapaju sa informacijama kompanije Vanguard. Vanguard je naveo i da su Huti preuzeli odgovornost za napad, kao i da tvrde da su pogodili još jedan brod, LAYLA, ali ta tvrdnja za sada nije potvrđena.

Otvoren novi front

Izvor iz oblasti pomorske bezbednosti rekao je da za sada nema dodatnih informacija o eventualnim žrtvama, stanju posade, razmerama štete ili mogućem uticaju na životnu sredinu.

Podsetimo, Huti su u ponedeljak saopštili da uvode pomorsku blokadu Saudijskoj Arabiji u Crvenom moru, što bi moglo ozbiljno da poremeti globalno snabdevanje energentima.

U istom saopštenju Huti su naveli da su primorali oko deset brodova da promene kurs i vrate se nakon upozorenja da ne plove ka saudijskim lukama. Agencija Reuters nije mogla nezavisno da potvrdi ove tvrdnje.

Podaci o praćenju brodova pokazali su da je juče pet tankera promenilo rutu u Crvenom moru, dok su dva kao novo odredište prijavila Suecki kanal, nakon upozorenja Huta da izbegavaju saudijske luke.

Autor: S.M.