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Drama na nebu iznad Italije! Avion hitno sleteo u Milano, u letelici se odvijala PRAVA DRAMA

Izvor: Telegraf, Foto: Pixabay.com/JoeBreuer ||

Tokom noći avion Boing 737 MAX 8 poljske aviokompanije LOT, koji je leteo iz Palma de Majorke za Varšavu, prinudno je sleteo na aerodrom Malpensa kod Milana nakon što je kapetanu pozlilo tokom leta, piše Rai News.

SOS signal poslat je u četiri časa i pet minuta, a na aerodrom su odmah upućene ekipe hitne pomoći, vatrogasci i druga spasilačka služba.

Avion je bezbedno sleteo oko četiri časa i 30 minuta, a medicinska intervencija na pisti na kraju nije bila potrebna. Nijedan od putnika nije povređen niti je bilo drugih posledica.

Za sada nisu objavljeni dodatni detalji o zdravstvenom stanju kapetana, niti je potvrđeno kada je let nastavljen ka Varšavi ili da li je putnike preuzela druga posada.

Autor: S.M.

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